Menemen\'de Belediyesi\'nde Personellere Zam Müjdesi Verildi

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, belediye personeli ve aileleriyle iftar programında bir araya geldi. Çalışanlara toplu iş sözleşmesinin tamamlandığı müjdesini veren Başkan Pehlivan, "Gururla söylüyorum ki maaşlara yüzde 35 zam ve yüzde 40'a varan iyileştirmeler yaptık." dedi. Pehlivan'ın zam müjdesi alkışlar ve tezahüratlarla karşılandı.

Menemen Belediyesi'nde zam sevinci yaşandı. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Halil Alkaya Pazar Yeri'nde tüm birimlerden oluşan belediye personeli ve aileleriyle iftar sofrasında buluştu. Ramazan'ın yalnızca oruç tutmak değil, gönülleri yakınlaştırma ve dayanışmayı güçlendirme anlamını taşıdığını belirten Pehlivan, "bugün burada, sadece bir iftar sofrasının etrafında değil, Menemen'imizin yarınlarını daha güçlü ve daha güzel kılma iradesinde bir araya geldik! Bu birlikteliğimiz, kardeşlik hukukumuz gibi ebedi olsun, aramızdaki dayanışma büyüsün, bereketlensin inşallah." ifadelerini kullandı.

"Başardık arkadaşlar"

Göreve geldiğinde ağır bir borç yükünü devraldıklarını açıklayan Pehlivan, "Ödenmemiş maaşlar, birikmiş ikramiyeler, esnafa yüklü borçlar, yüzlerce haciz dosyası, yarım kalan projeler ve saymakla bitmeyecek bir sorunlar yumağıyla karşılaştık. En zoru da belediye kasasında tek kuruşun olmamasıydı.Bütün zorluklara rağmen dimdik durduk, mücadelemizden asla vazgeçmedik! Hep birlikte gecemizi gündüzümüze kattık, Menemen için, Menemen halkı için, sizler için sabırla çalıştık. Bugün gönül rahatlığıyla, gururla şunu söyleyebilirim ki: Başardık arkadaşlar! Tüm o zor günler geride kaldı.Bu sadece benim değil, hepimizin başarısıdır! Önümüzde artık daha güzel, daha aydınlık bir gelecek var." dedi.

Zam müjdesi

İftarda yaptığı konuşmada Menemen Belediyesi'nde sürdürülen toplu iş sözleşmesinin tamamlandığını kaydeden Başkan Pehlivan, personele de zam müjdesi verdi. Pehlivan, "Bu anlamlı gecede sizleri güzel bir haberle buluşturmak istiyorum. Biliyorum, bu müjdeyi uzun zamandır bekliyorsunuz Biz de bunun için tüm imkanlarımızı seferber ettik, büyük bir titizlikle çalıştık ve nihayet sendika sözleşmelerimizi tamamladık! ve şimdi, büyük bir gururla söylüyorum; Maaşlarınıza yüzde 35 zam ve sosyal yardımlarla birlikte yüzde 40'a varan iyileştirmeler yaptık! Sizler her şeyin en iyisini hak ediyorsunuz. Bu aileyi daha güçlü kılmak, emeğinize hakkını vermek için çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı, bereketli olsun!" ifadelerini kullandı.

Başkan Pehlivan'ın zam müjdesi, belediye çalışanları ve aileleri tarafından büyük mutlulukla karşılanırken, konuşma sonrası bir de imza töreni düzenlendi. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Hak İş Genel Başkanvekili Halil Özdemir ve Hak İş İzmir İl Başkanı Gültekin Şimşek, yeni sözleşmeye birlikte imza attı. - İZMİR