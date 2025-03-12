Menemen'de Belediyesi'nde Personellere Zam Müjdesi Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Menemen'de Belediyesi'nde Personellere Zam Müjdesi Verildi

Menemen\'de Belediyesi\'nde Personellere Zam Müjdesi Verildi

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, iftar programında belediye personeline müjde vererek maaşlara yüzde 35 zam ve sosyal yardımlarla birlikte yüzde 40'a varan iyileştirmeler yapıldığını duyurdu. Personel ve aileleri büyük sevinç yaşadı.

12.03.2025 10:05  Güncelleme: 10:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, belediye personeli ve aileleriyle iftar programında bir araya geldi. Çalışanlara toplu iş sözleşmesinin tamamlandığı müjdesini veren Başkan Pehlivan, "Gururla söylüyorum ki maaşlara yüzde 35 zam ve yüzde 40'a varan iyileştirmeler yaptık." dedi. Pehlivan'ın zam müjdesi alkışlar ve tezahüratlarla karşılandı.

Menemen Belediyesi'nde zam sevinci yaşandı. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Halil Alkaya Pazar Yeri'nde tüm birimlerden oluşan belediye personeli ve aileleriyle iftar sofrasında buluştu. Ramazan'ın yalnızca oruç tutmak değil, gönülleri yakınlaştırma ve dayanışmayı güçlendirme anlamını taşıdığını belirten Pehlivan, "bugün burada, sadece bir iftar sofrasının etrafında değil, Menemen'imizin yarınlarını daha güçlü ve daha güzel kılma iradesinde bir araya geldik! Bu birlikteliğimiz, kardeşlik hukukumuz gibi ebedi olsun, aramızdaki dayanışma büyüsün, bereketlensin inşallah." ifadelerini kullandı.

"Başardık arkadaşlar"

Göreve geldiğinde ağır bir borç yükünü devraldıklarını açıklayan Pehlivan, "Ödenmemiş maaşlar, birikmiş ikramiyeler, esnafa yüklü borçlar, yüzlerce haciz dosyası, yarım kalan projeler ve saymakla bitmeyecek bir sorunlar yumağıyla karşılaştık. En zoru da belediye kasasında tek kuruşun olmamasıydı.Bütün zorluklara rağmen dimdik durduk, mücadelemizden asla vazgeçmedik! Hep birlikte gecemizi gündüzümüze kattık, Menemen için, Menemen halkı için, sizler için sabırla çalıştık. Bugün gönül rahatlığıyla, gururla şunu söyleyebilirim ki: Başardık arkadaşlar! Tüm o zor günler geride kaldı.Bu sadece benim değil, hepimizin başarısıdır! Önümüzde artık daha güzel, daha aydınlık bir gelecek var." dedi.

Zam müjdesi

İftarda yaptığı konuşmada Menemen Belediyesi'nde sürdürülen toplu iş sözleşmesinin tamamlandığını kaydeden Başkan Pehlivan, personele de zam müjdesi verdi. Pehlivan, "Bu anlamlı gecede sizleri güzel bir haberle buluşturmak istiyorum. Biliyorum, bu müjdeyi uzun zamandır bekliyorsunuz Biz de bunun için tüm imkanlarımızı seferber ettik, büyük bir titizlikle çalıştık ve nihayet sendika sözleşmelerimizi tamamladık! ve şimdi, büyük bir gururla söylüyorum; Maaşlarınıza yüzde 35 zam ve sosyal yardımlarla birlikte yüzde 40'a varan iyileştirmeler yaptık! Sizler her şeyin en iyisini hak ediyorsunuz. Bu aileyi daha güçlü kılmak, emeğinize hakkını vermek için çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı, bereketli olsun!" ifadelerini kullandı.

Başkan Pehlivan'ın zam müjdesi, belediye çalışanları ve aileleri tarafından büyük mutlulukla karşılanırken, konuşma sonrası bir de imza töreni düzenlendi. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Hak İş Genel Başkanvekili Halil Özdemir ve Hak İş İzmir İl Başkanı Gültekin Şimşek, yeni sözleşmeye birlikte imza attı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Aydın Pehlivan, Menemen, İftar, izmir, Zam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Menemen'de Belediyesi'nde Personellere Zam Müjdesi Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu’na 3’lü adaylık sorusu Yanıtı Yavaş’ın önünü kapatacak cinsten İmamoğlu'na 3'lü adaylık sorusu! Yanıtı Yavaş'ın önünü kapatacak cinsten
Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten
Naci Görür’den Hakkari uyarısı: Çok sıkıştı, bekliyoruz Naci Görür'den Hakkari uyarısı: Çok sıkıştı, bekliyoruz
TSK’dan ihraç edilen teğmenler ABB’de işe başlıyor ama biri hariç TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç
Kuzey Kore’den ABD ve müttefiklerine nükleer savaş resti Kuzey Kore'den ABD ve müttefiklerine nükleer savaş resti
Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
Manchester United, 100.000 kişilik dev şemsiye stadyum inşa edecek Manchester United, 100.000 kişilik dev şemsiye stadyum inşa edecek
Baba-oğul arasındaki aldatma iddiası kanlı kavgaya dönüştü: Baba, oğlunu ciple ezdi Baba-oğul arasındaki aldatma iddiası kanlı kavgaya dönüştü: Baba, oğlunu ciple ezdi
Binance kurucusu CZ kripto para yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu Binance kurucusu CZ kripto para yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu
14 yaşındaki kız çocuğuna istismara ceza yağdı Eğitmen gün yüzü göremeyecek 14 yaşındaki kız çocuğuna istismara ceza yağdı! Eğitmen gün yüzü göremeyecek
İmar yönetmeliği değişti Binalara yeni zorunluluk getirildi İmar yönetmeliği değişti! Binalara yeni zorunluluk getirildi
PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız
Adana’nın iki takımı da resmen kabusu yaşıyor Adana'nın iki takımı da resmen kabusu yaşıyor

09:55 İmamoğlu’na 3’lü adaylık sorusu Yanıtı Yavaş’ın önünü kapatacak cinsten İmamoğlu'na 3'lü adaylık sorusu! Yanıtı Yavaş'ın önünü kapatacak cinsten
08:23 Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten
07:50 Naci Görür’den Hakkari uyarısı: Çok sıkıştı, bekliyoruz Naci Görür'den Hakkari uyarısı: Çok sıkıştı, bekliyoruz
07:20 TSK’dan ihraç edilen teğmenler ABB’de işe başlıyor ama biri hariç TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç
04:33 Kuzey Kore’den ABD ve müttefiklerine nükleer savaş resti Kuzey Kore'den ABD ve müttefiklerine nükleer savaş resti
14:26 Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
14:23 Manchester United, 100.000 kişilik dev şemsiye stadyum inşa edecek Manchester United, 100.000 kişilik dev şemsiye stadyum inşa edecek
14:14 Baba-oğul arasındaki aldatma iddiası kanlı kavgaya dönüştü: Baba, oğlunu ciple ezdi Baba-oğul arasındaki aldatma iddiası kanlı kavgaya dönüştü: Baba, oğlunu ciple ezdi
14:13 Binance kurucusu CZ kripto para yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu Binance kurucusu CZ kripto para yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu
14:13 14 yaşındaki kız çocuğuna istismara ceza yağdı Eğitmen gün yüzü göremeyecek 14 yaşındaki kız çocuğuna istismara ceza yağdı! Eğitmen gün yüzü göremeyecek
14:03 İmar yönetmeliği değişti Binalara yeni zorunluluk getirildi İmar yönetmeliği değişti! Binalara yeni zorunluluk getirildi
13:54 PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız
13:54 Adana’nın iki takımı da resmen kabusu yaşıyor Adana'nın iki takımı da resmen kabusu yaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 10:18:08. #7.12#
SON DAKİKA: Menemen'de Belediyesi'nde Personellere Zam Müjdesi Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.