Menemen\'de doğal gaz seferberliği başladı

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği İzmir Doğal Gaz Genel Müdürlüğü ziyareti, meyvelerini vermeye başladı. Emiralem'de doğal gaz için ilk kazma vuruldu. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Gelişen ve büyüyen Menemen'in hak ettiği noktaya gelmesi için çalışmalarımız ve temaslarımızda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Müjdeli haberimizin ardından bugün itibariyle çalışmalara başlandı. Hayırlı olsun" dedi.

Temasların ardından faaliyete geçildi

Menemen'de doğal gaz seferberliği için atılan adımlar, meyvesini vermeye başladı. Haziran başında Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın İzmirgaz Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik'e gerçekleştirdiği ziyaret ve ilçeye verdiği doğalgaz müjdesi sonrası ilk kazma vuruldu. Başkan Pehlivan'ın doğal gaz olmayan 27 mahallenin muhtar dilekçeleriyle gerçekleştirdiği ziyaretin ardından ekipler ilk olarak Emiralem'de çalışmalara başladı. Çalışmaların başlaması vatandaşlar tarafından da mutlulukla karşılandı.

"Menemen'in her köşesine hizmet ulaştırıyoruz"

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Hemşehrilerimizin uzun süredir beklediği doğal gaz altyapı çalışmaları bugün Emiralem'de başladı. Bölgemize konforu, yaşam kalitesini ve modern şehircilik hizmetlerini kazandıracak bu yatırımın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Menemen'imizin her köşesine hizmet ulaştırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Üzerimize düşen yükümlülükleri yoğun bir çalışma temposuyla yerine getirirken, iş birliği yapmamız gereken kurumlarla ilgili konuları da titizlikle takip ediyor ve hızlıca sonuçlandırmak için gerekli adımları atıyoruz. Doğalgaz çalışmalarının tamamlanması ve konforlu ısınma imkanı, ilçemizin değerine değer katacak" dedi. - İZMİR