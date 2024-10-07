Menemen'de Geleneksel Rahvan At Yarışları Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Yerel

Menemen'de Geleneksel Rahvan At Yarışları Coşkuyla Gerçekleşti

Menemen\'de Geleneksel Rahvan At Yarışları Coşkuyla Gerçekleşti

Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Geleneksel Rahvan At Yarışları, Türkiye'nin dört bir yanından gelen at sahipleri ve izleyicilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, ata sporlarının gelecek nesillere aktarılması gerektiğine vurgu yaparak etkinliğin önemini dile getirdi.

07.10.2024 09:08  Güncelleme: 09:10
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Menemen Belediyesi tarafından Geleneksel Spor Dalları Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen rahvan at sahipleri ile birlikte at sırtında alana giren ve izleyicileri selamlayan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Atalarımızın dediği gibi; 'Türk'ün yurdu atın sırtı, atın sırtı tarihin beşiğidir. O nedenle bizim coğrafyada At; vefadır, heybettir, dostluktur ve hafızadır. Bizler de Menemen Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu sene de, bu tarihi mirası yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için bu sorumluluğumuzu yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanındaki en iyi rahvan atlar, Menemen'de birincilik için koştu. Menemen Belediyesi ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun iş birliğiyle 10. Geleneksel Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi. Seyrek Arena'da düzenlenen yarışlara, at sahipleri Türkiye'nin farklı noktalarından çok sayıda rahvan atla katıldı. Menemen Belediyesi, 200 atın 10 farklı dalda yarıştığı alana, ilçenin belde merkezlerinden ve Menemen İZBAN İstasyonu önünden ücretsiz servis kaldırdı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği yarışlarda, heyecan ve coşku bir arada yaşandı.

"At Türk'ün kanadıdır"

Mehter Takımı ve Menemen Halk Oyunları Ekibi tarafından renklendirilen etkinlikte, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, yarış alanına at sırtında girerek protokolü ve vatandaşları selamladı. Menemenlilerin alkışlarıyla kürsüye çıkan Başkan Pehlivan, "Rahvan atlar, hızın ötesinde bir zarafet ve bilgelik simgesi olarak Türk kültüründe derin bir anlam taşır. Rahvan atçılığı, sadece bir spor dalı değil, aynı zamanda tarihimizin, kültürümüzün ve geleneklerimizin bir yansımasıdır. Atalarımız, yüzyıllar boyunca bu topraklarda at sırtında özgürlük mücadelesi vermiş, atlarıyla hem savaşı hem de barışı yaşamışlardır. "At, Türk'ün kanadıdır" sözü, Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Divan-ı Lügat-it Türk'te geçen bir atasözüdür. At ile Türk, tarih boyunca hiç ayrılmamıştır. Atalarımızın dediği gibi; 'Türk'ün yurdu atın sırtı, atın sırtı tarihin beşiğidir." O nedenle bizim coğrafyada at vefadır, heybettir, dostluktur ve hafızadır" diye konuştu.

"Kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz"

Menemen Belediyesi olarak her yıl rahvan atçılarla özel bir yarışa ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Başkan Pehlivan, sözlerine şöyle devam etti: "Ata sporumuzu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için Menemen Belediyesi olarak bu yıl da hazırlığımızı yaptık. Bu sorumluluğumuzu da yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Deve Güreşleri, Rahvan At Yarışları gibi ata sporlarımızı yaşatmaya; üzüm, çilek, incir, çömlek gibi değerlerimize de festivallerimizle sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bugün de Geleneksel Spor Dalları Federasyonumuza, bu kültürümüzün gönüllü elçisi olan rahvan atçılarımıza ve bizleri burada yalnız bırakmayan kıymetli misafirlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim bu birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Hep söylediğimiz gibi mesele birlikte olmak, birlikte yaşatmak" ifadelerini kullandı.

Finalde kupa töreni

Büyük çekişmeye sahne olan rahvan at yarışları, baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, dörtlü tay, üçlü tay, ithal A grubu, ithal B grubu, dörtnal ve kadınlar kategorilerinde düzenlendi. Yarışların sonunda dereceye giren atların sahipleri, ödüllerini protokol üyelerinden aldı. Yarışma çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Menemen'de Geleneksel Rahvan At Yarışları Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

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