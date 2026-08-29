Menemen\'de Silahlı Kavga: 13 Yaralı, 4 Tutuklama

(İZMİR) - İzmir'in Menemen ilçesinde 13 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 17 adreste arama yapıldı. Operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde 25 Ağustos akşamı Kazımpaşa Mahallesi 5. Kayaalp Sokak'ta iki grup arasında çıkan ve aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından polis ekipleri tarafından mahalle de bulunan 17 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda pompalı ve otomatik av tüfeklerinin yanı sıra çok sayıda mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kavganın ardından Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kazımpaşa Mahallesi'nde belirlenen 17 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda pompalı ve otomatik av tüfeklerinin yanı sıra çok sayıda kartuş, sentetik ecza ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Can E.'nin evinde yapılan aramada 31 sentetik ecza hapı, pala, kılıç, üzerinde kan izleri bulunduğu belirtilen pompalı tüfek ve 8 kartuş bulundu. Ümüt E.'nin adresinde otomatik av tüfeği ve 9 kartuş, Mert D.'nin evinde 48 sentetik ecza hapı, Metin Ö.'nün evinde ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

13 KİŞİ YARALANMIŞTI

Menemen'de 25 Ağustos'ta meydana gelen silahlı çatışmada, Işıl E. (37), Aykut E. (12), Asil E. (9), Mihriban E. (33), Can E. (32), Esma E. (43), Kazım B. (9), Deniz S. (53), Mustafa E. (16), Filiz K. (39), Zeynel T. (45), Ufuk K. (40) ve Ferdi K. (47) yaralanmıştı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılırken, Esma E.'nin vücudunun çeşitli bölgelerine saçma isabet ettiği ve durumunun ağır olduğu açıklanmıştı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Can E. (32), Mustafa E. (16), Sergen K. (33) ve Gökhan K. (28), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.