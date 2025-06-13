Menemen'de Ücretsiz Yüzme Kursları Başladı - Son Dakika
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Menemen'de Ücretsiz Yüzme Kursları Başladı

Menemen\'de Ücretsiz Yüzme Kursları Başladı
13.06.2025 11:42  Güncelleme: 11:44
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Menemen Belediyesi, Asarlık Gençlik Merkezi’nde açtığı yüzme havuzları ile çocuklara ücretsiz yaz kursları sunuyor. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, çocukların güvenli bir ortamda yüzmeyi öğrenmelerine önem verdiklerini vurguladı.

Menemen Belediyesi tarafından Asarlık Gençlik Merkezi Tesisleri içinde açılan açık ve kapalı yüzme havuzları, geleceğin sporcularını yetiştiriyor. Ücretsiz ve uzman eğitmenlerin gözetiminde gerçekleştirilecek yaz kursları için kayıt dönemi başladı. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Bizlerin çocukluğu döneminde hep bir havuzumuz olmamasının eksikliğini yaşadık. Ben ve akranlarım yüzmeyi sulama kanallarında öğrendik. Çocuklarımız bunu yaşamasın diye ilk projelerimizden biri bu oldu" dedi.

Menemen'de geçmiş yıllarda önemli bir eksik olarak dikkat çeken ve Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın göreve geldikten sonra en çok önem verdiği projelerden biri olan yüzme havuzları, çocukların yüzünü güldürüyor. Geçtiğimiz yıl Asarlık Gençlik Merkezi Tesisleri içinde yer alacak şekilde hem açık açık, hem de kapalı seçenekleriyle hizmete giren yarı olimpik yüzme havuzları, yaz tatili boyunca Menemenli çocukları ücretsiz kurslarla ağırlayacak. Uzman eğitmenler gözetiminde 2013-2019 yılları arasında doğan miniklerin yararlanacağı ve sınırlı kontenjanı bulunan yüzme kursu için son kayıt tarihi ise 20 Haziran olarak açıklandı.

"Menemen'imizde çocuklarımız kanalda değil havuzda yüzecek"

Yüzme kursunun önemine değinen Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Evlatlarımız artık güven içinde yüzecek" dedi. Başkan Pehlivan, "Ben ve birçok Menemenli, yıllar boyunca yüzmeyi havuz olmadığı için sulama kanallarında öğrendi. Geçmiş yıllarda ne yazık ki bu kanallarda vefat eden arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, evlatlarımız oldu. Bu nedenle bir daha hiçbir çocuğumuz yüzme öğrenirken burnu dahi kanamasın diye göreve geldikten sonra en önem verdiğimiz projelerden biri, ilçemize yüzme havuzları kazandırmak oldu. Geçtiğimiz yıl açılışını yaptığımız Asarlık Gençlik Merkezimiz içinde açık ve kapalı seçenekleriyle yarı olimpik yüzme havuzlarımızı hizmete sunduk. Ailelerimiz delikli kuruş ödemeden, evlatlarını güvenle getirip kurslarımıza yazdırabilir. Kas gelişimi açısından büyük önemi bulunan yüzme kurslarımıza evlatlarımızı bekliyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Menemen'de Ücretsiz Yüzme Kursları Başladı - Son Dakika

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