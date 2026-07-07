Menemen\'de yapımı süren yeni gençlik merkezinde inceleme

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, İzmir İl Gençlik ve Spor Müdürü Murat Eskici ile birlikte ilçede tamamlanma aşamasına gelen Ulukent Gençlik Merkezi'nde incelemede bulundu. Başkan Pehlivan, "Gençlerimizin zararlı alışkanlıklarla tanışmadan, sporla, kültürle, eğitimle yetişmesi için çok kıymetli olan ve aynı zamanda bir çekim merkezi olacak olan tesisimiz, çok yakında evlatlarımızın hizmetinde olacak." dedi.

Menemen'de, önemli bir tesisin daha açılması için geri sayım başladı. Tamamlandıktan sonra Ege'nin en büyük kütüphanesi olacak olan Ulukent Kütüphanesi'nin arkasında ve Ulukent Aile Sağlığı Merkezi'nin hemen yanında yer alan Ulukent Gençlik Merkezi'nde çalışmalarda sona yaklaşıldı.

"Menemen, aileler için bir çekim merkezi oldu"

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, kaba inşaatı biten ve iç hazırlıklarında da son aşamaya gelinen tesiste İzmir İl Gençlik ve Spor Müdürü Murat Eskici ile birlikte incelemelerde bulundu. Başkan Pehlivan, "Menemen'imiz, çocuklarımız ve gençlerimizin gelişimine katkı sunacak tesislerin yer aldığı, hizmetlerin üretildiği ve gerekli desteklerin verildiği bir kent olarak her geçen gün öne çıkmakta, aileler tarafından çok daha fazla tercih edilen bir çekim merkezi olmaktadır. Ulukent Gençlik Merkezimiz de bu kapsamda, çağımızın her türlü zararlı alışkanlıklarına karşı gençlerimizin sporla, sanatla, ders çalışma alanlarıyla buluşturulduğu bir tesis olarak çok önemli bir rol üstlenecektir. Tesisimizin hemen önünde Ege Bölgesi'nin en büyük kütüphanesi olarak açılacak olan Ulukent Kütüphanemizin de tamamlanmasıyla birlikte bu bölge, gençlerin gelişimi için adeta bir merkez haline gelecektir." dedi.

4 bin metrekare üzerine inşa edilen tesiste 10 atölye odası, müzik, çömlek, resim el sanatları, tiyatro, drama, kütüphane, zeka oyunları alanları, derslikler, toplantı salonu, çok amaçlı kapalı spor salonu, kafeterya, idari alanlar ve bocce alanı yer alacak. Ayrıca tesis, kendi elektriğini de kendi üretecek. - İZMİR