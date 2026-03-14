Mengen\'de Renkli \'Elveda Ramazan\' Yürüyüşü

Bolu'nun Mengen ilçesinde 'Tüm Çocuklarımızla Ramazan'ı Uğurluyoruz' temasıyla düzenlenen 'Elveda Ramazan' yürüyüşü, çocukların ve ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Bolu Mengen İlçe Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü tarafından 'Tüm Çocuklarımızla Ramazan'ı Uğurluyoruz' temasıyla düzenlenen 'Elveda Ramazan' programı, çocukların ve ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Program, Dörtyol Mevkii'nde elveda Ramazan nidaları, salavatlar ve ilahiler eşliğinde başladı.

Ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle yürüyen çocuklar, Demokrasi Meydanı güzergahından geçerek Türkbeyli Camii'ne kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüşte çocuklar Ramazan sevincini doyasıya yaşarken, vatandaşlar da korteje alkışlarla eşlik etti. Yürüyüşün ardından program Türkbeyli Camii içerisinde devam etti. Program kapsamında Nasreddin Hoca, Karagöz ve Hacivat ile Tövbekar Bekir karakterlerinin sahne gösterileri gerçekleştirildi. Çocukların keyifli anlar yaşadığı etkinlikte çeşitli gösteriler düzenlendi.

Programa Mengen Kaymakamı Sercan Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı İbrahim Çalım, İlçe Emniyet Müdür Vekili Yusuf Zengin ve Mengen İlçe Müftüsü İbrahim Kerem ile ilçe protokolü, çocuklar, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BOLU