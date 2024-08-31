Menteş Spor, Fındıkpınarı Zafer Kupası\'nı kazandı

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Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Fındıkpınarı Zafer Kupası Futbol Turnuvası'nda bu yıl kazanan Menteş Spor Futbol Kulübü oldu. Fındıkpınarı Futbol Kulübü ile karşılaşan Menteş Spor, penaltılarda elde ettiği üstünlükle turnuvadan zaferle ayrılan takım oldu. Turnuvada üçüncü Kuyuluk Spor, dördüncü ise Çavak Spor oldu.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tarafından düzenlenen turnuvada 24 takım mücadele etti. Temmuz ayında başlayan turnuvada finale kalan Menteş Spor ile Fındıkpınarı Futbol Kulübü mücadele etti. Yağmura rağmen heyecanlı bir karşılaşma gerçekleşirken, tribünleri dolduran vatandaşlar da coşkularıyla maça ortak oldu. Menteş Spor'un birinci, Fındıkpınarı Futbol Kulübü'nün ikinci olduğu turnuvada; Kuyuluk Spor üçüncü, Çavak Spor ise dördüncü oldu. Maçın ardından gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye giren takımlara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

"Yaklaşık 35 yıldan beri yapılan bir turnuva"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir, zor şartlara ve ağır bir sahaya rağmen çok güzel bir final olduğunu belirterek, her iki takımı da tebrik etti.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın da turnuva hakkında bilgi verdi. Turnuvaya 24 takımın katıldığını belirten Taşkın, "6 Temmuz'da başlayan turnuva 30 Ağustos itibariyle son buldu. Yaklaşık 2 ay süresince centilmence bir mücadele oldu. Turnuvanın ötesinde bir organizasyon bu. Çünkü Fındıkpınarı Futbol Turnuvası yaklaşık 35 yıldan beri yapılan bir turnuva. Burası yaylacıların ve gurbettekilerin buluşma yeri. İnsanlar hafta sonları Fındıkpınarı yaylasına geldikleri zaman buluşabilecekleri en önemli nokta burası. Dolayısıyla bir futbol organizasyonun içinde de yer alarak keyifli zaman geçirdiler" diye konuştu.

"Çok emek verdik, bu zaferi hak ettik"

Şampiyonluklarını kutlayan Menteş Spor oyuncusu Abdurrahman Türkmen ise "Sene başından beri çok emek verdik, çok mücadele ettik, bu zaferi hak ettik. Zemin şartları bizi korkuttu ama gerekeni yaptık" diyerek sevincini paylaştı. Turnuvanın önemine değinen Türkmen, "Turnuvalar çok faydalı oluyor. Çünkü futbolcular, köylüler, herkes bir arada. Birlik beraberlik oluyor. Turnuva sayesinde genç yeteneklerimiz ortaya çıkıyor. Ayrıca maddi olarak da çok faydası oluyor" dedi.

"3 yıldır bunun için mücadele ediyoruz"

Menteş Spor'da oynayan Gökhan Şen de 3 yıldır final oynadıklarını ifade ederek, "3 yıldır bunun için mücadele ediyoruz. Geçen yıl son dakika yediğimiz golle penaltılarda kaybetmiştik. Bu bizim hakkımızdı" dedi. Oyunculardan Mustafa Özdemir ise "Şampiyon olacağımıza emindik. Bunu da bugün kanıtladık. Gençlerimizin geleceği için bu turnuvalar önemli" ifadelerini kullandı. - MERSİN