Menteşe Belediye Başkanı, 23 Nisan Mesajı Yayınladı

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bir mesaj yayımlayarak, "Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümünü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz" dedi.

Başkan Köksal, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bu anlamlı gün, milletimizin egemenliğini ilan ettiği, bağımsızlık yolunda attığı en güçlü adımlardan biridir. Aynı zamanda, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza duyulan güvenin, sevginin ve umudun simgesidir. Sevgili çocuklar, sizler bizim yarınlarımızsınız. Sadece ailenizin değil, bu güzel ülkenin de en kıymetli hazinesisiniz. Aydınlık bir Türkiye'nin mimarları sizler olacaksınız. Gözlerinizdeki ışık, yüreğinizdeki sevgi ve hayalleriniz bizlere her zaman umut veriyor. Sizlerin sağlıklı, mutlu, özgür ve eşit bir dünyada büyümeniz için, hayallerinizin gerçek olduğu bir kent için var gücümüzle çalışıyoruz. Yüzünüzde gülücükler, kalbinizde sevgi ve umut çiçekleriniz hep açsın. Her birinizi çok seviyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi ve minnetle anıyorum" dedi. - MUĞLA