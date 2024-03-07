Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ten 8 Mart mesajı - Son Dakika
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Yerel

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ten 8 Mart mesajı

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş\'ten 8 Mart mesajı

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Başkan Gümüş, kadınların kararlılıkla tüm hedeflerine ulaşabileceğine inandığını belirterek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

07.03.2024 12:48  Güncelleme: 12:51
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Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Mesajında "Atatürk'ün; 'Dünya'da her şey kadının eseridir' sözünün ve devrimlerinin ışığında kadınların kararlılıkla tüm hedeflerine ulaşabileceğine inanıyor, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Başkan Gümüş mesajında şu ifadelere yer verdi: "Kadınlar hayatın her alanında var olmalıdır. Kadınlara ne kadar fırsat eşitliği tanınırsa hem kent yaşamında hem de koca bir ulusun yaşam kalitesi o kadar artacaktır. Menteşe Belediyesi olarak kadınlara her zaman fırsat eşitliği sağladık. Bu noktada ilk önce Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı'nı imzaladık ve kadın çalışan sayımızı arttırdık. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Ata'mızın 'Kadınlar içtimai hayatta erkeklerle birlikte yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaktır.' Sözünün doğrultusunda kadın istihdamına çok önem verdik. Teşkilat şemamıza bakıldığında idari kadrodan personele kadar her kademede kadın çalışanımız var. Belediyemizin hizmetlerinde emekçi kadın çalışanlarının etkisi büyüktür. Kendilerine 10 yıllık sürede belediyemize ve Menteşe'mize yaptıkları hizmetleri için ayı ayrı teşekkür ediyorum. Kadın dostu bir belediye olarak, yaşamımızın her anında yanımızda olan kadınların en değerli varlığımız olduğu bilincindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle kadın ve şiddetin aynı cümle içerisinde geçmediği, her zaman baş tacı oldukları bir dünya dileğiyle; bizleri dünyaya getiren, eğiten, yetiştiren, hayatımızın en değerli varlığı olan tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum" - MUĞLA

Kaynak: İHA

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