Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Halk Buluşması Gerçekleştirdi

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Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, Menteşe'deki halk buluşmalarının ikincisini Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde gerçekleştirdi. Başkan Köksal, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantıya, Başkan Yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte katılım sağladı.

Toplantının açış konuşmasında halk buluşmalarının amacının güncel sorunları tespit etmek ve geleceğe yönelik ortak akılla karar almak olduğunu belirten Başkan Köksal, "Kent yönteminde sizlerin de söz sahibi olmanız için, kentle ilgili kararları birlikte almak için halk buluşmalarımızı başlattık. Sizlerin öneri ve fikirleri bizim yol haritamızı oluşturuyor" dedi.

Başkan Köksal konuşmasında şunları söyledi:

"Belediyemizin tüm birimleri ile kente değer katmak ve kentte yaşayan her bireyin, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Bir yanda mahalle toplantılarını sürdürürken bir yandan da merkezde halk buluşmalarına devam ediyoruz. Sizlere daha iyi hizmet etmek için belediye bünyemizde yeni bir saha ekibi kurduk. Saha ekibimiz mahalle mahalle, sokak sokak, cadde cadde gezecek, sorunları yerinde tespit ederek anında ilgili birimlere yönlendirecek. Sahada sizlerden alacağımız geri bildirimler sayesinde daha etkin çözümler üretecek ve hizmet kalitemizi artırmış olacağız. Aynı zamanda bu ekip iyi günde kötü günde sizlerin yanında olacak. Çağrı Merkezimizle koordineli bir şekilde çalışacak olan saha ekibimizin bu süreçte çok faydalı olacağına inanıyorum. Amacımız etkin bir şekilde ihtiyaçlara cevap vermek. Belediye olarak gelir kalemlerimizi arttırmaya yönelik çalışmalarımız ise devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras her zaman yanımızda, bize büyük destek veriyor. Menteşemiz için birlikte neler yapabiliriz konusunda devamlı görüşme halindeyiz. Değerli Mahalle Muhtarlarımızla zaten sık sık bir araya geliyoruz. Muhtarlık Müdürlüğümüz bu konuda daha aktif bir çalışma yürütüyor. Laf değil, iş üreten belediyecilik anlayışımızla sizlere daha iyi hizmet adına çalışıyoruz. Sizlerin öneri, uyarı, şikayet ve taleplerinizi dinlemek ve çözüm üretmek adına bugün burada toplandık. Biliyorum ki, birlikte düşünmek, birlikte hareket etmek, bizi hep daha ileriye taşıyacaktır"

Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal'ın konuşmasının ardından vatandaşlar söz alarak öneri ve taleplerini paylaştılar. Vatandaşları dinleyerek notlar alan Başkan Köksal, gelen talepler doğrultusunda buluşmada hazır bulunan birim müdürlerine gerekli çalışmaların yapılması için talimat verdi. - MUĞLA