Menteşe Belediye Başkanı Kurban Bayramı'nı Kutladı

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Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, Kurban Bayramı'nı yayımladığı yazılı bir mesaj ile kutladı.

Başkan Köksal kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bayramlar paylaşma, vefa, birliktelik ve huzur demektir. Ailenizle, sevdiklerinizle bir arada olacağınız, güzel hatıralar biriktireceğiniz bir bayram diliyorum. Kurban Bayramı için Menteşemize gelen misafirlerimiz ise kentimizin tarihi, turistik alanlarını keşfederek keyifli bir tatil geçirebilirler. Bayram süresince belediyemizin tüm birimleri güvenli ve huzurlu bir bayram yaşamanız için görevinin başında olacaktır. Çağrı merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz. Daha huzurlu, daha barışçıl günlerde bir arada olmak umuduyla sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli bir Kurban Bayramı diliyor, bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum" - MUĞLA