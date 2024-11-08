Menteşe Belediye Başkanı'ndan Atatürk'ün 86. Yıl Dönümünde Anma Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Menteşe Belediye Başkanı'ndan Atatürk'ün 86. Yıl Dönümünde Anma Mesajı

Menteşe Belediye Başkanı\'ndan Atatürk\'ün 86. Yıl Dönümünde Anma Mesajı

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde yayımladığı mesajda, Atatürk’ü saygı, sevgi ve özlemle andıklarını belirtti. Köksal, Atatürk'ün vizyonerliğine ve devrimlerinin önemine vurgu yaptı.

08.11.2024 16:13  Güncelleme: 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde yayımladığı mesajında "Ata'mız sonsuza kadar kalbimizde yaşayacak, ilke ve devrimleri ülkemizin geleceğine yön vermeye devam edecektir" dedi.

Başkan Köksal mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Atatürk, insanlığın tarih boyunca yetiştirdiği en büyük liderlerden biridir. Bilge kişiliği, askeri dehası, cesareti ve vizyoner bakış açısı ile tüm dünyanın saygı duyduğu örnek bir liderdir. Bağımsızlık mücadelesinin ardından Cumhuriyeti ilan ederek çağdaş bir toplumun oluşmasını sağlayan Ata'mız, tarihin en büyük aydınlanma hareketlerinden birini başlatmıştır. Ata'mızın yıllar önce açıkladığı düşüncelerinin bugün halen güncelliğini koruduğunu, öngörülerinin ise gerçekleştiğini görüyoruz. Bu onun ne kadar vizyoner olduğunun en büyük göstergesidir. Devrimleri ile yolumuzu aydınlatan Ata'mızın ifade ettiği muasır medeniyetler seviyesine erişebilmek için, onun rehberliğinde emin adımlarla geleceğe doğru yürümeye devam ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sonsuza kadar kalbimizde yaşayacak, ilke ve devrimleri ülkemizin geleceğine yön vermeyi sürdürecektir. Ata'mızı aramızdan ayrılışının 86. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz." - MUĞLA

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Politika, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Menteşe Belediye Başkanı'ndan Atatürk'ün 86. Yıl Dönümünde Anma Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:34 Özel’den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu yorumu: O başka bir çizgi benimsedi Özel'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu yorumu: O başka bir çizgi benimsedi
15:31 MHP’li vekilden TBMM’yi karıştıran tehdit: Seni elimden feriştahı gelse alamaz MHP'li vekilden TBMM'yi karıştıran tehdit: Seni elimden feriştahı gelse alamaz
14:58 Salim Güran’ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran’a soruldu Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran'a soruldu
12:17 Baba, 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde böyle öldürüldü Baba, 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde böyle öldürüldü
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
23:13 Okan Buruk, Avrupa’da rekor kırdı Okan Buruk, Avrupa'da rekor kırdı
23:05 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi
22:57 Mansur Yavaş’tan üçüncü konser skandalı: Tam 80 milyon TL ödemiş Mansur Yavaş'tan üçüncü konser skandalı: Tam 80 milyon TL ödemiş
22:54 Baba Arif Güran’dan kardeşi Salim’le ilgili soruya kafa karıştıran yanıt: Benim ailem yapmaz Baba Arif Güran'dan kardeşi Salim'le ilgili soruya kafa karıştıran yanıt: Benim ailem yapmaz
22:43 Galatasaray, Tottenham’ı 3-2 yendi Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 yendi
22:38 Galatasaray’ın yıldızı sahayı sedyeyle terk etti Galatasaray'ın yıldızı sahayı sedyeyle terk etti
22:28 Putin Trump’ı tebrik etti: Konuşmaya hazırım Putin Trump'ı tebrik etti: Konuşmaya hazırım
22:18 Dries Mertens, Avrupa’da tarihe geçti Dries Mertens, Avrupa'da tarihe geçti
22:00 FED, faizde indirime gitti FED, faizde indirime gitti
21:48 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde tekme tokat “konser“ kavgası Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tekme tokat "konser" kavgası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 17:02:16. #1.11#
SON DAKİKA: Menteşe Belediye Başkanı'ndan Atatürk'ün 86. Yıl Dönümünde Anma Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.