Menteşe Belediye Başkanı\'ndan Atatürk\'ün 86. Yıl Dönümünde Anma Mesajı

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Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde yayımladığı mesajında "Ata'mız sonsuza kadar kalbimizde yaşayacak, ilke ve devrimleri ülkemizin geleceğine yön vermeye devam edecektir" dedi.

Başkan Köksal mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Atatürk, insanlığın tarih boyunca yetiştirdiği en büyük liderlerden biridir. Bilge kişiliği, askeri dehası, cesareti ve vizyoner bakış açısı ile tüm dünyanın saygı duyduğu örnek bir liderdir. Bağımsızlık mücadelesinin ardından Cumhuriyeti ilan ederek çağdaş bir toplumun oluşmasını sağlayan Ata'mız, tarihin en büyük aydınlanma hareketlerinden birini başlatmıştır. Ata'mızın yıllar önce açıkladığı düşüncelerinin bugün halen güncelliğini koruduğunu, öngörülerinin ise gerçekleştiğini görüyoruz. Bu onun ne kadar vizyoner olduğunun en büyük göstergesidir. Devrimleri ile yolumuzu aydınlatan Ata'mızın ifade ettiği muasır medeniyetler seviyesine erişebilmek için, onun rehberliğinde emin adımlarla geleceğe doğru yürümeye devam ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sonsuza kadar kalbimizde yaşayacak, ilke ve devrimleri ülkemizin geleceğine yön vermeyi sürdürecektir. Ata'mızı aramızdan ayrılışının 86. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz." - MUĞLA