Menteşe Belediyesi, Arıtma Suyu ile Yıllık 780 Bin Ton Su Tasarrufu Sağlıyor

Menteşe Belediyesi sorumluluk alanında bulunan yaklaşık 870 bin metrekare yeşil alan ve parkları, arıtma suyu (gri su) ile sulayarak yıllık 780 bin tonluk bir su tasarrufu sağlıyor.

Menteşe Belediyesi olarak su kaynaklarını doğru kullanmak ve israfın önüne geçmek için çalıştıklarını dile getiren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Su sorunu ve su tasarrufu küresel ölçekte önemli bir konu haline geldi. Su tüketim bilincini oluşturmanın ilk adımı da su tasarruf yapmak. Biz arıtma suyu sulaması uygulamasına 8 yıl önce başladık ve her yıl kapasitesini arttırarak park ve yeşil alanların tamamının atık su ile sulanmasını sağladık. Kaynaklarımızın verimli kullanılması konusunda hassasiyet göstererek su tasarrufuna ilişkin uygulamalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda ilçemizdeki park bahçe ve yeşil alanların tamamında arıtma suyu kullanarak yıllık 780 bin tonluk bir su tasarrufu sağlıyoruz" dedi.