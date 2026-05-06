Menteşe'de Hıdırellez coşkusu

06.05.2026 09:18  Güncelleme: 09:19
Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Hıdırellez şenliği, Kızıldağ Mesire Alanı'nda yoğun katılımla gerçekleşti. Yerel sanatçıların performanslarıyla renklenen etkinlikte, Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da toplumun birlikteliğine vurgu yaptı. Eğlenceler akşam saatlerine kadar sürdü.

Menteşe Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Hıdırellez şenliği, bu yıl da Kızıldağ Mesire Alanı'nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Baharın gelişini kutlamak için bir araya gelen vatandaşlar, yerel sanatçıların şarkıları ve dans gösterileriyle unutulmaz bir gün yaşadı.

Muğla'nın eşsiz doğasında, düzenlenen etkinlikte Menteşe Belediyesi dans ekibi sergilediği performansla büyük beğeni topladı. Eğlencenin doruğa çıktığı anlarda Muğla'nın sevilen yerel sanatçıları Volkan Perçin ve Hamdi Demirtaş sahne alarak katılımcılara müzik ziyafeti sundu.

Şenlikte bir konuşma yapan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, toplumsal dayanışma ve geleneklerin yaşatılmasının önemine vurgu yaptı.

Başkan Aras, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Hepimizin birazcık eğlenmeye, gülümsemeye ihtiyacı var. Bugün Hıdırellez; baharın gelişi, doğanın uyanışı ve umutların tazelendiği kadim bir gün. Bu geleneklerimizi asarımızın dibinde hep birlikte sürdürmek bizim için çok kıymetli. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, kursiyerlerimize ve buraya gelerek bu neşeyi paylaşan tüm canlara teşekkür ediyorum"

Başkan Köksal Aras, konuşmasının ardından vatandaşlarla birlikte oyunlar oynadı ve Hıdırellez geleneğinin simgesi olan ateşin üzerinden atladı. Dağıtılan dilek keselerine dikkat çeken Köksal Aras, "Allah tüm dileklerimizi kabul etsin; Menteşe'mize sağlık, bolluk ve bereket yağsın" dedi.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği şenlik, akşam saatlerine kadar süren eğlencelerle son buldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

