Menteşe Belediyesi iftar sofrasına yoğun ilgi - Son Dakika

Hayırsever vatandaşların katkılarıyla Menteşe Belediyesi aşevinde hazırlanan 3 bin kişilik yemek iftar sofrasında dağıtıldı. İftar sofrasına gelemeyen ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftar yemeği belediye ekiplerince ulaştırıldı. Ramazan Ayı'nın ilk iftar sofrasına Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Belediye Başkan Yardımcıları Levent Ünver ve Leyla Ersöz ile birim müdürleri de katıldı.

Geleneksel hale gelen iftar sofrasına ailesiyle birlikte katılan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Ramazan Ayı'nın paylaşma ve dayanışma duygularının güçlendiği bir ay olduğuna belirterek, "Belediye olarak her yıl geleneksel hale gelen iftar çadırımızı bu yıl yenilemesini yaptığımız Perşembe pazarına taşıdık. Hayırsever vatandaşlarımızın katkıları ve belediyemize ait aşevinde kendi personelimiz tarafından hazırlanan 4 çeşit yemeği Ramazan Ayı'nın ilk günü vatandaşlarımıza dağıttık. Haftanın 6 günü aynı yerde, aynı özenle iftar soframızı kurmaya devam edeceğiz. Sadece Perşembe günleri Pazar kurulması sebebiyle iftar soframızı Cumhuriyet Okulu bahçesine taşıyacağız. Menteşe Belediyesi olarak Ramazan Ayı'nın birlik ve beraberlik içinde geçmesini, barışa ve huzura vesile olmasını diliyor, tüm hemşerilerimin Ramazan Ayı'nı kutluyorum" dedi.

Menteşe Belediyesi tarafından kurulan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftar sofrasında 3 bin kişilik yemek dağıtıldı. - MUĞLA