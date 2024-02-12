Menteşe Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Menteşe Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında 2024 yılı toplu iş sözleşmesi protokolü imzalandı. Menteşe Belediyesi'nde en düşük maaş 30 bin lira oldu. Bir yıl içinde tüm işçilere toplam 48 yevmiye ikramiye verilmesi kararlaştırıldı.
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile DİSK Genel İş Şube Başkanı Uzay Kocabaş, belediye personeline yüzde 78 zam öngören toplu iş sözleşmesini imzaladı. Buna göre, Menteşe Belediyesi'nde en düşük maaş 30 bin lira oldu. Bir yıl içinde tüm işçilere ise toplam 48 yevmiye ikramiye verilecek.
Başkan Gümüş personele çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, şunları söyledi:
"2014 yılından bu yana sizlerle birlikte Menteşemiz için çalışıyor, üretiyoruz. 10 yılda önemli projeler ve hizmetlerde bulunduk. Halkımıza hizmet ulaştırma noktasında yaptıklarımızı birlikte başardık. Hiçbir mahallemizi birbirinden ayırmadık. Her mahallemizin imkanlarımız dahilinde belediyemizin hizmetlerinden faydalanmasını sağladık. Bu bir ekip işidir. Hepinize hizmetleriniz için teşekkür ediyorum. Bugün imzaladığımız protokol ile de sizleri enflasyona ezdirmedik. Bütçemizin el verdiği şekilde elimizden geleni yaptık. Emeğin en yüce değer olduğunu bilerek maaşlara yüzde 78 oranında bir zam yaptık. Sosyal yardımlarda ise yüzde 100 oranında bir artışta bulunduk. Buna göre belediyemizde en düşük günlük ücret 918,00 TL oldu. En düşük maaş ise 30 Bin lira olarak belirlendi. Bir yıl içinde tüm işçi kardeşlerimize toplam 48 yevmiye ikramiye, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda ise bin 500 TL ikramiye verilecek. Ayrıca Belediyemizde çalışan 45 kadrolu işçi kardeşlerimize de yüzde 74 oranında bir zam yaptık. Sosyal yardımlarda da yine yüzde 100 oranında bir artış gerçekleştirdik. Belediyemizde çalışan kadrolu işçilerin en düşük günlük ücreti 1.151,44 TL, en düşük maaş ise 39.532.61 TL oldu. Toplu iş sözleşmemiz belediyemize ve Menteşemize hayırlı olsun. Ailelerinize, sevdiklerinize sevgilerimi iletiyorum."
DİSK Genel İş Şube Başkanı Uzay Kocabaş da ücret zammı konusunda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Öncelikle Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Enflasyonun her geçen gün arttığı, yaşama koşullarının zorlaştığı bugünlerde yapılan zam hepimize hayırlı olsun" diye konuştu.
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