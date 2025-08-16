Menteşe Belediyesi, Kent Lokantası ile Sağlıklı Yemek İmkanı Sunuyor

Menteşe Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kent Lokantası, 21 Ağustos Perşembe günü saat 11.00'de Kent Meydanı'nda hizmete başlayacağı belirtildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde belediye tarafından vatandaşlara sağlıklı ve uygun fiyatlı yemek imkanı sunmak amacıyla kurulan Kent Lokantası'nda vatandaşlara perşembe gününden itibaren hizmet verileceği belirtildi. Aynı zamanda dayanışma ruhunun da ön plana çıkarılmasının hedeflendiği kent lokantasında tüm vatandaşların aynı sofrada buluşabileceği bir ortam sunulacağı belirtildi. - MUĞLA