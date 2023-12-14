 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Menteşe Belediyesi'nden 9 Bin Kişiye Yardım - Son Dakika
Üye Girişi

Menteşe Belediyesi'nden 9 Bin Kişiye Yardım

Menteşe Belediyesi'nin El Ele Butik Dayanışma Merkezi aracılığıyla 2023 yılında 9 bin kişiye kıyafet, ayakkabı, mobilya ve beyaz eşya yardımı yapıldı. Hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan eşyalar ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak ulaştırılıyor.

Menteşe Belediyesi\'nden 9 Bin Kişiye Yardım
14.12.2023 - 11:10,
Abone Ol

Menteşe Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik olarak hayata geçirdiği El Ele Butik Dayanışma Merkezi'nden 2023 yılında 9 bin kişiye kıyafet, ayakkabı, mobilya ve beyaz eşya temin edildi.

Hayırsever vatandaşlar tarafından Menteşe Belediyesi el ele butik mağazasına bağışlanan kıyafet, beyaz eşya, mobilya ve mutfak eşyaları ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılıyor. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Elele Butik Dayanışma Merkezi'nin ihtiyaçların doğru adrese ve kişilere ulaşmasında önemli bir görev üstlendiğini belirterek şunları söyledi:

"El Ele butik mağazamız ile hayırseverlerimiz ve ihtiyaç sahiplerimiz arasında bir köprü oluşturduk. İhtiyaç sahiplerimiz el ele butik mağazamıza gelerek talep ettikleri eşyaları alabiliyorlar. Ayrıca bizde gerekli durumlarda belediye ekiplerimizle eşyaları ihtiyaç sahiplerimize ulaştırıyoruz. Sosyal Belediyecilik anlayışımız kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Menteşe Belediyesi'nden 9 Bin Kişiye Yardım - Son Dakika


12:48
Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
12:24
Rahmi Koç, uçağını satışa çıkardı Rahmi Koç, uçağını satışa çıkardı
12:12
AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi
11:48
Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'den kaçmadı işi vardı, ona geri dönüp teslim olmasını söyledim Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'den kaçmadı işi vardı, ona geri dönüp teslim olmasını söyledim
11:26
Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor
11:22
Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti
11:19
Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti
11:15
Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu

Son Dakika
12:48 Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
12:24 Rahmi Koç, uçağını satışa çıkardı
12:12 AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi
11:48 Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'den kaçmadı işi vardı, ona geri dönüp teslim olmasını söyledim
11:26 Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor
11:22 Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti
11:19 Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti
11:15 Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu
11:13 Adalet Bakanı Tunç: Avukat Tekışık ve ilgili savcı hakkında soruşturma başlatıldı
11:11 İki evcil köpeği ile cinsel ilişkiye girip ilişki anlarını videoya çeken kadına 15 ay hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 12:55:47. #1.12#
SON DAKİKA: Menteşe Belediyesi'nden 9 Bin Kişiye Yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement