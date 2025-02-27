Menteşe Belediyesi Ramazan Ayında İftar Çadırları Kuracak

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Menteşe Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla bu yıl da iftar çadırlarında binlerce vatandaşı bir araya getirecek.

Hayırseverlerin katkılarıyla düzenlenecek olan iftar programlarında, Ramazan ayı boyunca her gün 3 bin kişilik iftar yemeği verilecek. İftar çadırları, haftanın 6 günü boyunca pazaryerinde, perşembe günleri ise Kocamustafendi İlkokulu bahçesinde kurulacak. Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, Ramazan ayının toplumda yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularını pekiştirdiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu: "Ramazan ayı, hem manevi anlamda hem de toplumsal açıdan bizler için çok özel bir zaman dilimi. Belediyemiz, hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce hemşehrimizi aynı sofrada buluşturacak. Amacımız, bu kutsal ayın ruhuna uygun olarak hem gönülleri birleştirmek hem de toplumsal dayanışmayı sağlayarak yardımlaşmayı artırmak, paylaşmanın güzelliğini hep birlikte yaşamak. Tüm halkımızı iftar sofralarımıza davet ediyoruz."

Menteşe Belediyesi, Ramazan ayı boyunca düzenlenecek iftar programlarının yanı sıra ramazan kolileriyle ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olacak. - MUĞLA