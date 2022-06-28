Menteşe Belediyesi Tarafından Yetiştirilen Karakılçık Buğdayları, Üreticiye ve İhtiyaç Sahiplerine Dağıtılacak - Son Dakika
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Menteşe Belediyesi Tarafından Yetiştirilen Karakılçık Buğdayları, Üreticiye ve İhtiyaç Sahiplerine Dağıtılacak

28.06.2022 12:41
Menteşe Belediyesi Tarafından Yetiştirilen Karakılçık Buğdayları, Üreticiye ve İhtiyaç Sahiplerine Dağıtılacak

Menteşe Belediyesi tarafından ‘Geleceğimiz İçin Üretiyoruz’ projesi kapsamında Kafaca, Yeşilyurt ve Ortaköy Mahalleleri'ndeki toplam 36 bin 808 dönüm alana ekimi yapılan karakılçık buğdayının hasadına başlandı. Hasat sonucu elde edilecek buğdaylar, üreticilere ücretsiz olarak ulaştırılacak ve ihtiyaç sahiplerine un olarak dağıtılacak.

Menteşe Belediyesi tarafından 'Geleceğimiz İçin Üretiyoruz' projesi kapsamında Kafaca, Yeşilyurt ve Ortaköy Mahalleleri'ndeki toplam 36 bin 808 dönüm alana ekimi yapılan karakılçık buğdayının hasadına başlandı. Hasat sonucu elde edilecek buğdaylar, üreticilere ücretsiz olarak ulaştırılacak ve ihtiyaç sahiplerine un olarak dağıtılacak.

Bölgedeki buğday üreticisine ve hayvan yetiştiricilerine destek vermek, karakılçık buğdayını yaygınlaştırmak için geçen yıllarda başlatılan 'Geleceğimiz İçin Üretiyoruz' projesi ile ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Pandemi döneminde belediyemize ait tarlalarımızda başladığımız tarımsal üretim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hasadını yaptığımız karakılçık buğdayı; su istemeyen, verimli glüteni düşük bir ürün. Bölgemizdeki buğday üreticisine ve hayvan yetiştiricilerine destek olmak adına başlattığımız çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Belediyeye ait arazilerde üretime devam edeceklerini kaydeden Başkan Gümüş, "Hasadı yapılan karakılçık buğdayımızın tohumunu üreticilerimize dağıtarak üretimini arttırmayı hedefliyoruz. Ayrıca hasat sonrasında elde edilecek unları da ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Üreticimizin yanında olmaya, yerel tohumu destekleyerek üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

Yeşilyurt, Gümüş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Menteşe Belediyesi Tarafından Yetiştirilen Karakılçık Buğdayları, Üreticiye ve İhtiyaç Sahiplerine Dağıtılacak - Son Dakika

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