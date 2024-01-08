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Menteşe Belediyesi Tarihi Yapıları Restore Ederek Kültürel Mirasa Sahip Çıkıyor - Son Dakika
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Menteşe Belediyesi Tarihi Yapıları Restore Ederek Kültürel Mirasa Sahip Çıkıyor

Menteşe Belediyesi, Menteşe'de bulunan tarihi yapıları restore ederek kentin kültürel mirasına sahip çıkıyor. Bugüne kadar 4 tarihi yapıyı restore eden belediye, kültür turizmine katkı sağlıyor. Başkan Gümüş, yapılan başarılı restorasyon çalışmaları sayesinde 5 ödül aldıklarını belirtti ve kültürel mirasın korunması amacıyla çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Menteşe Belediyesi Tarihi Yapıları Restore Ederek Kültürel Mirasa Sahip Çıkıyor
08.01.2024 - 11:40,
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Menteşe Belediyesi tarihi yapıları restore ederek kentin kültürel mirasına sahip çıkıyor. Menteşe'de 400'e yakın tescilli sivil mimarlık örneği taşıyan yapılara her geçen gün yenilerini ekleyen Menteşe Belediyesi, bugüne kadar 4 tarihi yapıyı restore ederek kültür turizmine kazandırdı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 1979 yılında Muğla'da başlayan korumacılık bilincini sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi:

"Muğla ve merkez ilçesi Menteşe'de tarihi ve kültürel yapılarımızı restore ediyor, yaşam kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana 4 tarihi yapıyı restore ettik ve kültürel miraslarımız içine kattık. Bu yönde ilk olarak Konakaltı Kültür Merkezi yanındaki Hamdi Doğruel Evini restore ettik ve hizmet binası olarak kullanmaya başladık. Yörük Obaları karşısındaki Hasan Yaraşlı – Levent Kökçü evini de kültür evi olarak hizmete açtık. Şuan burası kursiyerlerimize hizmet veriyor. Karabağlar Yaylasındaki tarihi Narlı Kahvesi de aslına uygun olarak restore edildi. Narlı Kahvesi yaylanın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlarımızı ağırlıyor. Ayrıca Kurşunlu Cami Önü ve İnsan Hakları Parkını da tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Son olarak Osman Başkanımızın belediyemize bağışladığı dede evi Hafız Mehmet Gürün Evi'nin tadilatını yaparak, kültür turizmine kazandırdık. Hafız Mehmet Gürün Evi de kültür evi olarak hemşehrilemize hizmet vermeye başladı."

"BAŞARILI RESTORASYON ÇALIŞMALARI SAYESİNDE 5 ÖDÜL ALDIK"

Başkan Gümüş, "Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi yanındaki ve şu an hizmet binası olarak kullandığımız tarihi evdeki başarılı restorasyon çalışması sayesinde, TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) Şehir Plancıları Odası tarafından 'Prof. Dr. Raci Bademli İyi Uygulama Ödülüne' layık görüldü. Tarihi evdeki başarılı restorasyon çalışmamız sayesinde Tarihi Kentler Birliğinden de Mimari Başarı kategorisinde başarı ödülü aldık. Hasan Yaraşlı- Levent Kökçü evinde uyguladığımız restorasyon çalışması ile Tarihi Kentler Birliğinden başarı ödülüne layık görüldük. Narlı Kahvesi restorasyonu ile Tarihi Kentler Birliğinden yine başarı ödülü aldık. Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen Kurşunlu Cami Önü ve İnsan Hakları Parkı Peyzaj ve Meydan Düzenleme Projesi'ne de TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından düzenlenen "Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü yarışmasında özendirme ödülü verildi. Aldığımız ödüller kentimizin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması amacıyla yaptığımız çalışmaların ve izlediğimiz yolun ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Kentsel sit alanındaki kültürel mirasımızın korunması amacıyla başlattığımız çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Restorasyon çalışmalarımız ile tarihi yapılarımıza her geçen gün yenilerini ekleyecek, kültürel miraslarımızı gelecek kuşaklara aktaracağız" dedi.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Menteşe Belediyesi Tarihi Yapıları Restore Ederek Kültürel Mirasa Sahip Çıkıyor - Son Dakika


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