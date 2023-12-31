Menteşe Belediyesi Yeni Yıla Hazır

Menteşe Belediyesi yeni yıla sayılı günler kala Kent Meydanı, İnsan Hakları Parkı ve Arasta bölgelerini yılbaşı süsleri ile donatarak yeni yıl coşkusunu sokaklara taşıdı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş yılbaşı nedeniyle yapılan süslemelerin vatandaşlar tarafından büyük beğeniyle karşılandığını kaydederek, "Yeni yıl yeni umutlar yeni heyecanlar demek. Bizde bu anlamada kentimizin merkezi noktalarını çeşitli yılbaşı süsleri ile donattık. Kent Meydanımızdaki 9 metrelik dev yılbaşı ağacımız başta olmak üzere; ışıklı ve farklı dekorlara sahip yılbaşı süslerimiz halkımızın beğenisi kazandı. Vatandaşlarımız kentimize güzellik katan rengarenk süslerimiz eşliğinde fotoğraf çektiriyor, çocuklarımız oyunlar oynuyorlar. Ayrıca yılbaşı gecesinde kentimizde yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı ekiplerimiz de görevlerinin başında olacak. Çağrı Merkezimiz bu süreçte 7/24 hizmet vermeye devam edecek. Amacımız yeni yılı umutla, coşkuyla karşılamak" dedi.