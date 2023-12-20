Menteşe Belediyesi Yol Çalışmaları

Menteşe Belediyesi tarafından yapılan yol çalışmaları ile ilçenin kısalından merkez mahallelerine tüm yollar güvenli ve modern bir görünüme kavuştu. 2023 yılında 53 bin 500 metrekare kilit parke taşı kaplama, 82 bin 426 metrekare beton yol kaplama, 20,5 kilometre yol açımı ve 700 kilometre yol tesviye çalışması yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yol çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Yetki ve sorumluluk alanımızdaki yollarda çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İmkanlarımız dahilinde kırsal ya da merkez mahalle ayırt etmeksizin her mahallemize eşit hizmet götürüyoruz. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar Menteşe' de 629 bin 403 metrekare kilit parke taşı kaplama, 443 bin 980 metrekare beton yol kaplama, 5 bin 467 kilometre yol tesviye çalışması, 112, 4 kilometre yol açımı ve 51, 5 kilometre sathi asfalt kaplama çalışması yaparak halkımızın hizmetine sunduk."

AKÇAOVA MAHALLESİ'NDE 15 KM YOL AÇIMI YAPILDI

Başkan Gümüş, "Menteşe gün geçtikçe büyüyen ve gelişen bir ilçe. Çarpık yapılaşmanın önüne geçmek adına Akçaova Mahallemizde yeni bir imar alanı açtık ve kısa zamanda 175 bin metrekare yol açımı yaptık. Açılan yolların toplam uzunluğu ise 15 kilometre. Buradaki çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı. Menteşe Belediyesi olarak halkımızın daha konforlu ve rahat bir Menteşe'de yaşamaları, kırsal ya da kentsel mahalle ayırt etmeksizin var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.