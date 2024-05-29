Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu \'Dersimiz Muğla\' Projesini Sergiledi

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Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu, Muğla'nın kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği "Dersimiz Muğla" projesini Sınırsızlık Meydanı'nda sergiledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Kültür; okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak ve zekayı geliştirmektir." sözünden ilham alınarak hazırlanan projede, öğrenciler Muğla'nın kültürel değerlerini öğrenme ve öğretme fırsatı buldu.

Sergide, çeşitli derslerle ilişkilendirilmiş kültürel unsurlar stantlarda tanıtıldı. Öğrenciler ve danışman öğretmenler, su sarnıçları, halk oyunları, türküler, iftarlık gazoz ve düğün yemekleri gibi kültürel öğeleri farklı derslerle ilişkilendirerek sundu. "Dersimiz Muğla" projesi, kültürel değerlerin eğitimle harmanlandığı, işbirlikçi öğrenme modeliyle gerçekleştirilen başarılı bir etkinlik olarak dikkat çekti.

Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Bilal Dursun, projenin hazırlanmasında emeği geçen Türkçe öğretmeni Bahar Duruş başta olmak üzere tüm öğretmenlere, öğrencilere ve velilere teşekkür etti. Ayrıca projeye katkılarından dolayı Menteşe Belediye Başkanlığı, Menteşe Milli Eğitim Müdürlüğü, Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü, Yörük Obaları Derneği Başkanlığı ve Yerkesik Tarımsal Kooperatifi Yönetim Kurulu'na da teşekkürlerini iletti.

Projeye iki idareci, kırk altı öğretmen ve yaklaşık iki yüz öğrenci katıldı. - MUĞLA