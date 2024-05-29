Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu 'Dersimiz Muğla' Projesini Sergiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu 'Dersimiz Muğla' Projesini Sergiledi

Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu \'Dersimiz Muğla\' Projesini Sergiledi

Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu, Muğla'nın kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği 'Dersimiz Muğla' projesini Sınırsızlık Meydanı'nda sergiledi. Proje kapsamında öğrenciler Muğla'nın kültürel değerlerini öğrenme ve öğretme fırsatı buldu.

29.05.2024 12:46  Güncelleme: 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu, Muğla'nın kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği "Dersimiz Muğla" projesini Sınırsızlık Meydanı'nda sergiledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Kültür; okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak ve zekayı geliştirmektir." sözünden ilham alınarak hazırlanan projede, öğrenciler Muğla'nın kültürel değerlerini öğrenme ve öğretme fırsatı buldu.

Sergide, çeşitli derslerle ilişkilendirilmiş kültürel unsurlar stantlarda tanıtıldı. Öğrenciler ve danışman öğretmenler, su sarnıçları, halk oyunları, türküler, iftarlık gazoz ve düğün yemekleri gibi kültürel öğeleri farklı derslerle ilişkilendirerek sundu. "Dersimiz Muğla" projesi, kültürel değerlerin eğitimle harmanlandığı, işbirlikçi öğrenme modeliyle gerçekleştirilen başarılı bir etkinlik olarak dikkat çekti.

Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Bilal Dursun, projenin hazırlanmasında emeği geçen Türkçe öğretmeni Bahar Duruş başta olmak üzere tüm öğretmenlere, öğrencilere ve velilere teşekkür etti. Ayrıca projeye katkılarından dolayı Menteşe Belediye Başkanlığı, Menteşe Milli Eğitim Müdürlüğü, Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü, Yörük Obaları Derneği Başkanlığı ve Yerkesik Tarımsal Kooperatifi Yönetim Kurulu'na da teşekkürlerini iletti.

Projeye iki idareci, kırk altı öğretmen ve yaklaşık iki yüz öğrenci katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla, Kültür, Etkinlik, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu 'Dersimiz Muğla' Projesini Sergiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başı kopan bebek üzerinden İsrail’e yaylım ateşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi
12:16 Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis’te Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis'te
11:01 Devlet hastanesinde skandal Diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalardan biri daha öldü Devlet hastanesinde skandal! Diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalardan biri daha öldü
10:35 Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı
11:50 Okan Buruk hepsinin biletini kesti Galatasaray’da takımın yarısı gidici Okan Buruk hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da takımın yarısı gidici
11:46 Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor
11:37 Deniz Akkaya’dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı Deniz Akkaya'dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı
11:22 Bahar nezlesi şikayetiyle gittiği hastanede can verdi 7 yaşındaki Yüsra’nın ölümünde ihmal iddiası Bahar nezlesi şikayetiyle gittiği hastanede can verdi! 7 yaşındaki Yüsra'nın ölümünde ihmal iddiası
11:07 CHP’li Gürer: Nüfusun yarısının kredi borcu var CHP'li Gürer: Nüfusun yarısının kredi borcu var
10:52 Moda tasarımcısı Wang, 75 yaşında olmasına rağmen genç görünümü ile herkesi şaşırtıyor Moda tasarımcısı Wang, 75 yaşında olmasına rağmen genç görünümü ile herkesi şaşırtıyor
10:35 Normalleşme süreci hız kesmiyor CHP’nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi Normalleşme süreci hız kesmiyor! CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi
10:26 Surat ifadesine dikkat Roberto Carlos’un ağzından çıkanlar Arda Güler’i şaşkına çevirdi Surat ifadesine dikkat! Roberto Carlos'un ağzından çıkanlar Arda Güler'i şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 15:59:40. #1.13#
SON DAKİKA: Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu 'Dersimiz Muğla' Projesini Sergiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement