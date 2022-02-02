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Menteşe'de camiye yıldırım düştü - Son Dakika

Menteşe'de camiye yıldırım düştü

02.02.2022 19:54

- Menteşe'de camiye yıldırım düştü Muğla'nın Menteşe İlçesinde etkili olan sağanak yağış sırasında Ortaköy Mahalle Camii'ne yıldırım düştü.

- Menteşe'de camiye yıldırım düştü

Muğla'nın Menteşe İlçesinde etkili olan sağanak yağış sırasında Ortaköy Mahalle Camii'ne yıldırım düştü.

MUĞLA - Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından Muğla genelinde dün öğleden sonra başlayan sağanak yağış bugün etkisini artırdı.

Sabah saatlerinden itibaren Menteşe'de etkisini gösteren yağış sırasında Ortaköy Mahalle Camii'ne yıldırım düştü. Büyük bir gürültüyle düşen yıldırım nedeniyle vatandaşlar paniğe kapılırken, camide büyük hasar meydana geldi.

Menteşe'de camiye yıldırım düştü
Menteşe'de camiye yıldırım düştü
Menteşe'de camiye yıldırım düştü

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Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Menteşe'de camiye yıldırım düştü - Son Dakika


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