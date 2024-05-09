Menteşe'de Kent Park İçin Anket Düzenlendi - Son Dakika
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Menteşe'de Kent Park İçin Anket Düzenlendi

Menteşe\'de Kent Park İçin Anket Düzenlendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe'de yapılacak olan tesisin hangi amaçla kullanılacağını belirlemek için mahalle halkına anket düzenledi. Vatandaşlara gençlik merkezi, kreş, market ve spor salonu seçenekleri sunuldu. Ankete not olarak başka bir hizmet isteyenler de bildirebiliyor.

09.05.2024 15:00  Güncelleme: 15:09
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Menteşe'de Kent Park içerisine yapılacak tesisin hangi amaçla kullanılacağı mahalle halkına anketle soruluyor. Mahallede kurulan sandığa vatandaşlar isteklerini atarken çıkacak sonuca göre tesisin ne olarak kullanılacağı belli olacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe'de Kent Park içinde kurulacak olan tesisin kararını anket düzenleyerek mahalle halkına sordu. Kent park içinde düzenlenen ankete mahalle sakinlerinin ilgisi oldukça fazlaydı. "Birlikte karar veriyoruz" sloganı adı altında düzenlenen ankette vatandaşlara gençlik merkezi, kreş, market ve spor salonu seçenekleri sunuldu. Seçeneklerin dışında başka bir hizmet yapılmasını isteyen vatandaşlar ankete not olarak bildirebiliyor.

Akyıldız; "Yapılacak olan tesisin vatandaşlara sorulması gayet güzel"

Menteşe evleri bölgesinde yapılacak olan tesisin ne olarak kullanılacağı konusunda vatandaşların fikrinin alınmasının çok güzel bir uygulama olduğunu söyleyen mahalle sakini Samet Akyıldız; "Ben spor salonu olması taraftarıyım. Menteşe evlerinin buna ihtiyacı var. Diğer türlü sürekli merkeze gitmek zorunda kalıyoruz. Bence yararlı bir proje olacak. Yapılacak yatırımın vatandaşlara sorulması gayet güzel bir durum" dedi.

Vatandaşların tesisi için farklı istekleri var

Vatandaşlar Kent Park içinde yapılacak olan tesisin kendilerine sorulmasından son derece memnun kalırken tesisi ile ilgili farklı isteklerin olduğun göze çarptı.

Bu kapsamda Kent Park Hare Berkin; "Bu alana spor salonu ya da market olabilir. İkisi de buranın ihtiyacı. Bende oyumu kullandım. İnşallah güzel bir şey olur. Hepimiz için iyi olur".

Muhammet Yıldırım ise "Küçük bir oğlum olduğu için kreş istiyorum. Oğlum Büyükşehir Belediyesinin merkezdeki kreşine gidiyor. Kreşin evimize yakın olması öncelikli tercihim. O yüzden buraya kreş yapılmasını istiyorum. Anket yapılması güzel bir şey. İnsanların görüşlerinin önemsenmesi önemli. Böyle bir duruma eşlik ettiğim için gurur duyuyorum" dedi.

Serhat Akarca "3 yıldır bu mahallede oturuyorum. Semtimiz çok güzel. Nezih bir yer. Belediyenin halkın görüşüne yer vermesi çok önemli. Yapılan anketi olumlu buluyorum. Umarım iyi bir sonuç olur" dedi.

Karamehmet Mahallesi Muhtarı Birdal Sarısu "Halkımızın istediği taleplerden hangisi çıkarsa belediyemiz onu uygulayacak. Mahalle sakinlerimizin istekleri neyse hayırlısı olsun" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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