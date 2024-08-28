Menteşe'de Zurna Festivali'nde Öykü Gürman sahne aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Menteşe'de Zurna Festivali'nde Öykü Gürman sahne aldı

Geniş Video İzle

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 9'uncu Uluslararası Zurnazen Festivali, Menteşe'de büyük bir coşkuya sahne oldu. Ünlü sanatçı Öykü Gürman'ın sahne aldığı festival, geleneksel müziğin ve modern ritimlerin buluşma noktası oldu.

28.08.2024 09:57  Güncelleme: 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menteşe'de Zurna Festivali'nde Öykü Gürman sahne aldı

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 9'uncu Uluslararası Zurnazen Festivali, Menteşe'de büyük bir coşkuya sahne oldu. Festival, Prof. Dr. Şaban Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu'nda yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Farklı illerden gelen zurna ustalarının performanslarıyla başlayan etkinlikte, ünlü sanatçı Öykü Gürman da sahne alarak unutulmaz bir gece yaşattı. Gürman'ın şarkılarıyla coşan katılımcılar, zurna eşliğinde keyif dolu anlar yaşadı.

Festival, hem geleneksel müziğin hem de modern ritimlerin buluşma noktası olarak Menteşe'de unutulmaz bir kültürel etkinlik olarak kayıtlara geçti. Muğla'nın farklı renklerini ve seslerini bir araya getiren Zurnazen Festivali, bu yıl da büyük beğeni topladı.

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Öykü Gürman, Muğla, Festival, Kültür, Müzik, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Menteşe'de Zurna Festivali'nde Öykü Gürman sahne aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:18 Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
10:15 Diyarbakır’da kaybolan Narin’in annesinden şaşırtan açıklamalar Diyarbakır'da kaybolan Narin'in annesinden şaşırtan açıklamalar
09:46 Bitcoin şirketi Binance, İsrail’in talebi üzerine Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu Bitcoin şirketi Binance, İsrail'in talebi üzerine Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu
07:30 Yediği gol sonrası adeta delirdi İşte Muslera’nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar Yediği gol sonrası adeta delirdi! İşte Muslera'nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar
17:06 Göçmen kaçakçılığında yeni yöntem Düzeneği gören ekipler şaştı kaldı Göçmen kaçakçılığında yeni yöntem! Düzeneği gören ekipler şaştı kaldı
16:35 Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek Şartlar da oran da belli gibi Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek! Şartlar da oran da belli gibi
16:34 ABD’de bir saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı ABD'de bir saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı
16:22 Resmi teklif yapıldı bile Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı aldı alacak Resmi teklif yapıldı bile! Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı aldı alacak
16:22 Polonyalı Kaleci Wojciech Szczesny, futbolu bıraktı Polonyalı Kaleci Wojciech Szczesny, futbolu bıraktı
16:19 Yeşilçam’ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti 90’lı yılların Müzevir Müzeyyeni’ydi... Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti! 90'lı yılların Müzevir Müzeyyeni'ydi...
16:10 Parayı cebine koyup markete gitti Küba’da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor Parayı cebine koyup markete gitti! Küba'da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor
15:51 Eski halinden eser kalmamış Mauro Icardi, maça saatler kala imaj değiştirdi Eski halinden eser kalmamış! Mauro Icardi, maça saatler kala imaj değiştirdi
15:22 Beşiktaş’ta neler oluyor Aboubakar, antrenmana çıkmayıp ülkesine gitti Beşiktaş'ta neler oluyor! Aboubakar, antrenmana çıkmayıp ülkesine gitti
14:46 Çaykur Rizespor taraftarından İrfan Can Eğribayat’a ilginç istek: Allah için bizim kaleye geç Çaykur Rizespor taraftarından İrfan Can Eğribayat'a ilginç istek: Allah için bizim kaleye geç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 10:35:02. #1.11#
SON DAKİKA: Menteşe'de Zurna Festivali'nde Öykü Gürman sahne aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement