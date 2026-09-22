Menteşe\'deki Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllü gençlere tiyatro eğitimi veriyor

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezi'nde gönüllü gençlere yönelik düzenlenen tiyatro eğitimleri devam ediyor.

Uluslararası Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimlerde gençler, tiyatronun temel unsurlarını öğrenirken hayal güçlerini ve sahne becerilerini geliştirme fırsatı buluyor. Eğitimlerde gençlerin ekip çalışması yapmaları ve birlikte üretme deneyimi kazanmaları da hedefleniyor. Tiyatro çalışmaları kapsamında gençlerin sanat aracılığıyla kendilerini daha özgür ifade edebilmeleri, yeteneklerini keşfetmeleri ve hayallerini sahneye taşıyabilmeleri için çeşitli çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Yetkililer, gençlerin her prova ile yeni bir deneyim kazandığını belirterek, sanatın birleştirici gücünden yararlanarak gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmaya devam ettiklerini ifade etti.