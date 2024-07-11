Menteşe Devlet Hastanesi'nde Güvenlik Değerlendirmesi Yapıldı - Son Dakika
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Menteşe Devlet Hastanesi'nde Güvenlik Değerlendirmesi Yapıldı

Menteşe Devlet Hastanesi\'nde Güvenlik Değerlendirmesi Yapıldı

Menteşe Devlet Hastanesi, hasta güvenliği, çalışan güvenliği, tesis güvenliği ve risk analizini değerlendirmek amacıyla bina turu gerçekleştirdi. Hastane idaresi, Başhekim Op. Dr. Şadi Ballı'nın önderliğinde yapılan turda, hastanenin fiziksel şartları, tesis güvenliği ve işleyişi değerlendirildi. Tur sırasında tespit edilen sorunlar üzerine iyileştirme faaliyetleri başlatıldı ve hastanenin genel işleyişinde ve güvenlik önlemlerinde önemli iyileştirmeler hedefleniyor.

11.07.2024 16:04
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Menteşe Devlet Hastanesi, hasta güvenliği, çalışan güvenliği, tesis güvenliği ve risk analizini değerlendirmek amacıyla hastane idaresi tarafından bina turu gerçekleştirdi. Başhekim Op. Dr. Şadi Ballı'nın önderliğinde, idare ekibi ve birim sorumlularının katılımıyla yapılan turda, hastanenin fiziksel şartları, tesis güvenliği ve işleyişi değerlendirildi.

Bina turu sırasında, hasta ve çalışan memnuniyeti ile sağlık hizmeti sunumuna dair sorunlar yerinde tespit edilerek iyileştirme faaliyetleri başlatıldı. Personel ve hastaların talepleri değerlendirilerek, görüş ve öneriler dikkate alındı. Bu kapsamda yapılan çalışmalarla, hastanenin genel işleyişinde ve güvenlik önlemlerinde önemli iyileştirmeler hedefleniyor.

Başhekim Op. Dr. Şadi Ballı, bina turu sonunda yaptığı açıklamada, "Hasta ve çalışan güvenliği bizim için önceliklidir. Fiziksel şartlar ve tesis güvenliği konularında yerinde yaptığımız değerlendirmelerle, herhangi bir aksaklığı en kısa sürede gidermeyi amaçlıyoruz. Personelimiz ve hastalarımızın taleplerini dikkate alarak hizmet kalitemizi sürekli olarak artırmaya çalışıyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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