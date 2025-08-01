Menteşe\'ye Yeni Yurt Projesi

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de gençlere yönelik önemli bir yatırım daha hayata geçiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde yapımı süren 3. Etap Yurt Projesi, hem kapasitesi hem de donanımıyla dikkat çekiyor. Proje tamamlandığında, modern ve konforlu yaşam alanlarıyla üniversite öğrencisine ev sahipliği yapacak.

3.Etap Yurt Projesi kapsamında sadece barınma değil, sosyal yaşamı da destekleyecek birçok alan yer alacak. Yurt bloklarının yanı sıra projenin, modern ve ferah yurt binaları, tam donanımlı spor salonu, sosyal tesis alanları, etüt odaları ve çalışma salonları, dinlenme ve etkinlik alanları, yemekhane ve kafeterya alanlarından oluştuğu belirtildi.

Bu yeni yatırımla birlikte, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencilerine daha nitelikli barınma imkanları sunularak, şehir dışından gelen gençlerin konaklama sorununa da büyük ölçüde çözüm getirilmiş olacak.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, yurt projelerinin yalnızca bir barınma hizmeti sunmadığını; gençlerin akademik, sosyal ve fiziksel gelişimini destekleyecek çok yönlü bir yaşam alanı sunduğunu belirtti. - MUĞLA