Meral Kanar: 3 Bin Hayvanım Telef Oluyor - Son Dakika
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Meral Kanar: 3 Bin Hayvanım Telef Oluyor

09.07.2026 11:17
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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Meral Kanar, kar nedeniyle yaylasına ulaşamıyor ve hayvanları telef oluyor.

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Şahverdi Köyü'nde yaşayan ve kentin en büyük küçükbaş hayvan üreticilerinden Meral Kanar, kar nedeniyle kendisine tahsis edilen yaylaya giden yolun kapalı olduğunu, 3 bin küçükbaş hayvanının telef olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu belirterek, "Bir ay içinde 30-40 malım telef oldu. Mağduriyetin en büyüğünü yaşıyorum" dedi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Şahverdi Köyü'nde, 3 bin küçükbaş hayvanla kentin en büyük kadın üreticisi olan Meral Kanar, kendisine tahsis edilen yaylanın kar altında olduğunu ve yolunun açılmadığını ileri sürdü. Adaletsiz şekilde yaylaların dağıtıldığını iddia eden Kanar, "Ne yapalım, bize bir çare bulsunlar. Bulmuyorlarsa da en son malımızı yükleyip valiliğin önüne mi dökelim, il tarımın önüne mi dökelim? Onu yapacağız en son" diye konuştu.

"3 BİN HAYVANIMLA AŞAĞIDA MAĞDUR EDİLİYORUM"

Geçmiş yıllarda köylerin ortaklaşa yaylaya çıkabildiğini, ancak son 3-5 yıldır mera komisyonu veya muhtarlar eliyle parsellerin ayrıldığını ifade eden Meral Kanar, bu yıl kendi köylerinin yaylasının ellerinden alındığını öne sürdü. Kanar, "Eşim daha iki gün önce gitti, 4 Temmuz'da fotoğraflar çekti; yayla komple kar altında. O yolun açılması, karların erimesi temmuzun 20'sini, 30'unu bulur. 20 gün için ben niye yaylaya gideyim? Bize verilen yer ulaşımı olmayan, helikopterle gidilen Göldere ve Ayvaz Vadisi. Benim 3 bin sütlü malım var, bu şartlarda oraya nasıl götüreyim?" dedi.

"GÜNDE 250 KOYUNUM HASTALANIYOR, MALLARIM TELEF OLUYOR"

Sıcaklar yüzünden hayvanların hastalandığını ve her gün zayiat verdiğini dile getiren Kanar, "Günlük 250 koyunum sıcaktan ve hastalıktan zerke (sarılık hastalığı) düşüyor. Bir ay içinde 30-40 malım telef oldu. İnanmayan varsa kepçe çağıralım, gömdüğümüz hayvanları topraktan çıkartıp gösterelim. Mağduriyetin en büyüğünü yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

"MALIMIZI VALİLİĞİN ÖNÜNE Mİ DÖKELİM?"

Şu an boş kalan yaylaların kapasitesinin kendi sürüsünü de kaldırabileceğini vurgulayan üretici Kanar, yerli diğer üreticilerin kendisini kabul etmediğini belirterek, şunları söyledi:

"Şu an yaylanın kapasitesi 5 bin-6 bin koyunluk. Ama yukarıya giden sürü sayısı 3 bini bulmuyor. Benim malım da gitse kapasite ancak dolacak. Ama adamlar beni kabul etmiyorlar, beni yukarı bırakmıyorlar. Ben çok büyük bir mağduriyet içerisindeyim, bu bir gerçektir. Ne yapalım, bize bir çare bulsunlar. Bulmuyorlarsa da en son malımızı yükleyip valiliğin önüne mi dökelim, il tarımın önüne mi dökelim? Onu yapacağız en son."

"OT VE SU OLMADIĞI İÇİN KOYUN TELEF OLUYOR"

Besici Meral Kanar'ın yanında çoban olarak çalışan Necmettin Seyit ise, "Biz mağduriyet yaşıyoruz. 24 saatte iki saat koyun durmuyor. Niye? Ot yok, su yok, telef oluyor. Bütün yetkililer sesimizi duysun. Biz köyde kaldık, bizim hayvanımız her gün telef oluyor. Koyun zerke düşüyor, telef oluyor. Yani bize burada sesimizi duysunlar ki biz burada mağduriyet yaşıyoruz. Yaylaya gitmek istiyoruz. Burada kalmak istemiyoruz" şeklinde konuştu.

"BU ÜRETİCİ AYLIK 750 BİN TL ÇOBAN MAAŞI ÖDÜYOR"

Mercan Vadisi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Aslan ise "Devletimizin buraya el atması gerekiyor. Yollarımız çok sıkıntılı, dağa çıkacak üretici; hayvanlarımızın, üreticilerimizin yolları yok. Traktörle gitmeleri gerekirken halen temmuzun 5'i 6'sı dağda yol açılmamış, gidip kendi imkanlarıyla açtırmaya çalışıyorlar. Yani dediğim gibi bin 500 koyundan yaklaşık 350 kilo peynir vermesi gerekirken 120-150 kiloya düşmüş, çok yazık günah, mağduriyet. 5 tane çobanın 140-150 bin liradan düşündüğünüzde aylık 750 bin lira artı yeme, içme, giymesi tamamen bu üretici aileye ait. Sayın Valimiz gerçekten bölgede güzel hizmetler yapıyor. Köyleri geziyor, dağları geziyor, üreticileri geziyor ama burayı da bir görmüş olsa çok seviniriz. Sayın Valimizden rica ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Meral Kanar: 3 Bin Hayvanım Telef Oluyor - Son Dakika

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