Meram Belediyesi, Kurban Bayramı'nda yalnız yaşlıların evlerini temizleyip ihtiyaçlarını gideriyor

Yerel

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, her bayram öncesinde olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da yalnız ve geliri olmayan yaşlıların evlerini temizleyip ihtiyaçlarını gidererek yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Meram'ın büyük bir aile olduğunu ve kendilerinin de aile olmanın gereğini yerine getirdiklerini söyleyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Biz bu anlayışla bugüne kadar kimsesiz büyüklerimize sahip çıktık, bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi. Her bayram öncesinde yalnız yaşayan ve geliri olmayan yaşlıların evlerini temizleyip ihtiyaçlarını gideren Meram Belediyesi, bu uygulamasını Kurban Bayramı'nda da sürdürüyor. Büyük takdir toplayan ve yaşlıların bol bol duasını alan Meram Belediyesi'nin bu uygulaması, işlerini kendileri göremeyen büyüklerin yüzünü güldürüyor. Meram Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmada bir taraftan kimsesiz yaşlıların evlerinin temizliği yapılırken diğer taraftan da yalnız yaşayan yaşlıların eksiklikleri gideriliyor.

Meram Belediyesinin bu çalışmasından duyduğu mutluluğu gözyaşları içinde anlatan Ayşe İşlek, kendisinin artık ev işi yapamadığını ifade ederek, "Yaşım yetmişi geçti. İşlerimi kendim yapamıyorum artık. Bir gelen olsa da şu evi bir toplasa diyordum, akşam telefon geldi, 'temizliğe geleceğiz' dediler. Çok mutlu oldum. Allah razı olsun. Meram Belediyesi'nden gelip evimin temizliğini yaptılar. Yapandan, yaptırandan, sebep olandan Allah razı olsun" diye konuştu.

"Meram büyük bir aile ve biz de aile olmanın gereğini yerine getiriyoruz"

Sosyal belediyecilik alanında gerçekleştirdikleri hizmetleri, en küçüğünden en büyüğüne tüm Meramlıları ve doğasıyla, tüm canlılarıyla ve her karış toprağıyla bütün Meram'ı bir emanet görerek yaptıklarını kaydeden Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu anlayışın yapılan hizmetlere bereket kazandırdığı inancında olduklarını ifade etti. Her bayram öncesinde gerçekleştirilen bu örnek ev temizliği uygulamasını da bu anlayış çerçevesinde yıl boyunca devam ettirdiklerini belirten Başkan Mustafa Kavuş, "Eli öpülesi büyüklerimiz, bayramlara yüzleri gülerek girsinler istiyor, bu sebeple önem verdiğimiz hizmeti, bayram öncesinde yoğunlaştırıyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekip arkadaşlarımız, gittikleri her evde yaşlı ve engelli, geliri olmayan yaşlılarımızın evlerini detaylı temizliyor, basit tamirat işlerini yapıyor, ihtiyaç duydukları ama yapmaya güçleri yetmediği konularda onlara yardımcı oluyorlar. Meram, 350 bin kişilik büyük bir aile ve biz de aile olmanın gereğini yerine getiriyoruz. Biz bugüne kadar yaşlı ve engelli hemşehrilerimiz başta olmak üzere dezavantajlı hiçbir hemşehrimizi yalnız bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız" dedi. - KONYA