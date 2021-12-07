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Meram'da 'ŞEBİ ARUS' öncesi sıkı denetim - Son Dakika

Meram'da 'ŞEBİ ARUS' öncesi sıkı denetim

07.12.2021 14:45
Meram'da 'ŞEBİ ARUS' öncesi sıkı denetim

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesine bağlı zabıta ekipleri Hazreti Mevlana'nın 748. Vuslat Yıldönümü kapsamında gerçekleşecek olan Mevlana etkinlikleri nedeniyle şehre gelen misafirlerin olumsuz bir durumla karşılaşmaması için şehir merkezindeki işletmelere yönelik denetimlerini artırdı.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesine bağlı zabıta ekipleri Hazreti Mevlana'nın 748. Vuslat Yıldönümü kapsamında gerçekleşecek olan Mevlana etkinlikleri nedeniyle şehre gelen misafirlerin olumsuz bir durumla karşılaşmaması için şehir merkezindeki işletmelere yönelik denetimlerini artırdı.

Hazreti Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla Uluslararası Anma Törenleri Konya'da düzenleniyor. 17 Aralık'a kadar devam edecek törenler için yurtiçi ve yurtdışından birçok turist şehre gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Meram Belediyesi'ne bağlı Zabıta ekipleri, Konya'ya gelen misafirlerin herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması ve memnun kalarak şehirden ayrılması açısından denetimlerini sıklaştırıldı. Ekipler tarafından turistlerin yoğun olarak kullandığı caddelerde faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimler gerçekleştiriliyor.

"Etkinlikler şehrimiz için çok değerli"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Hazreti Mevlana'nın Vuslat Yıl Dönümü'nde Konya'nın farklı bir havaya büründüğünü kaydederek, "Her yıl olduğu gibi bu sene de etkinlikler kapsamında birçok yerli ve yabancı misafirimizi şehrimizde ağırlıyoruz. Hazreti Mevlana'yı andığımız bu dönem şehrimiz için çok anlamlı. Şehrimizde farklı bir hava oluşuyor. Bu yıl 'İrfan Vakti' temasıyla düzenlenen törenlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

"Tüm esnaf ve hemşehrilerimizle misafirlerimize ev sahipliği yapıyoruz"

Konya'ya gelen misafirlerin şehirde kaldıkları süre boyunca güzel vakit geçirmeleri için çaba harcadıklarını belirten Başkan Kavuş, "Misafirlerimize tüm esnaf ve hemşehrilerimizle ev sahipliği yapıyoruz. Misafirlerimizin huzur şehri Konya'mızdan memnun bir şekilde ayrılması tek dileğimiz. Törenler bir anlamda da şehrimizin ekonomisine ciddi bir şekilde katma değer sağlıyor. Herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmaması adına tüm tedbirlerimizi aldık. Özellikle şehrimize gelenlerin yoğun olarak kullandığı alanlarda zabıta ekiplerimiz hijyen, fiyat ve yönetmeliğe uyulması noktasında denetimlerini sürdürüyor. Daha önceki yıllarda olduğu gibi yine misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayacağız" şeklinde konuştu. - KONYA

Meram'da 'ŞEBİ ARUS' öncesi sıkı denetim
Meram'da 'ŞEBİ ARUS' öncesi sıkı denetim
Meram'da 'ŞEBİ ARUS' öncesi sıkı denetim
Meram'da 'ŞEBİ ARUS' öncesi sıkı denetim
Meram'da 'ŞEBİ ARUS' öncesi sıkı denetim
Meram'da 'ŞEBİ ARUS' öncesi sıkı denetim

mevlana, Zabıta, Konya, Meram, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Meram'da 'ŞEBİ ARUS' öncesi sıkı denetim - Son Dakika


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