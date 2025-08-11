Meram\'ın Trafik Parkları Ailelerin Buluşma Noktası Oluyor

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesinin vizyon projelerinden Berlika ve Yeniyol Trafik Parkları, bu yaz mevsiminde de Konya'daki ailelerin buluşma noktası oldu. Çocukların hem eğlenip hem öğrendiği, ailelerin huzurla vakit geçirdiği bu iki özel mekan, her gün yüzlerce misafir ağırlıyor.

Meram Belediyesi Berlika ve Yeniyol Trafik Parklarında bulunan çocuklara özel mini araç pistleri, trafik ışıkları ve yol işaretleriyle gerçek bir trafik simülasyonu sunuluyor. Çocuklar bu alanda eğlenirken aynı zamanda trafik kurallarını eğlenerek öğreniyor. Ayrıca oyun parkurlarında serbestçe koşup eğlenebilen çocuklar için hazırlanan alanlar, yaz mevsiminin sıcak günlerini renkli anlara dönüştürüyor. Bir tarafta çocuklar mini araçlarıyla trafik pistinde dolaşırken, diğer tarafta aileler parkların içinde bulunan Kafe Meram'da ya da yeşil alanlarda oturup çaylarını yudumluyor, huzurlu sohbetlerle günün yorgunluğunu geride bırakıyor. Özellikle hafta sonları, park alanları adeta bir festival havasına bürünüyor. Neşe ve eğlenceyi buluşturan Berlika ve Yeniyol Trafik Parkları ailesiyle huzur dolu vakit geçirmek isteyenlerin şehirdeki en önemli adresleri olarak yüzlerce kişiyi en güzel şekilde ağırlıyor. Berlika Trafik Parkı'nda ayrıca eğitim yılı boyunca 4. sınıflara hayati bir ders olan 'trafik eğitimleri' verilmesi yatırımın önemini bir kat daha artıyor.

"Meram'ın trafik parkları sosyal hayatı renklendiriyor"

Parklar yalnızca çocuklara yönelik bir eğlence alanı olmanın ötesinde, ailelerin birlikte zaman geçirmesine imkan tanıyan sosyal mekanlar olarak da ön plana çıkıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, her iki trafik parkının gördüğü yoğun ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Kavuş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu parklarımızda hem çocuklarımız mutlu oluyor hem de aileler güzel vakit geçirme imkanı buluyor. Trafik eğitimiyle eğlenceyi bir araya getirdik. Ailelerimiz burada gönül rahatlığıyla çocuklarını izlerken kendileri de huzur buluyor. Berlika ve Yeniyol Trafik Parkları artık sadece birer park değil, Meram'ın sosyal yaşamının merkezlerinden biri haline geldi. Gördüğümüz yoğun ilgiden dolayı son derece mutluyuz. Çocukları ile kaliteli ve nitelikli zaman geçirmek isteyen tüm hemşehrilerimi bu iki özel parka davet ediyorum." - KONYA