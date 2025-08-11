Meram'ın Trafik Parkları Ailelerin Buluşma Noktası Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Meram'ın Trafik Parkları Ailelerin Buluşma Noktası Oluyor

Meram\'ın Trafik Parkları Ailelerin Buluşma Noktası Oluyor
11.08.2025 14:15  Güncelleme: 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Meram İlçesi'nde bulunan Berlika ve Yeniyol Trafik Parkları, yaz mevsiminde ailelerin buluşma noktası haline geldi. Çocukların eğlenerek trafik kurallarını öğrendiği bu alanlar, aileler için de huzurlu bir dinlenme yeri sunuyor.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesinin vizyon projelerinden Berlika ve Yeniyol Trafik Parkları, bu yaz mevsiminde de Konya'daki ailelerin buluşma noktası oldu. Çocukların hem eğlenip hem öğrendiği, ailelerin huzurla vakit geçirdiği bu iki özel mekan, her gün yüzlerce misafir ağırlıyor.

Meram Belediyesi Berlika ve Yeniyol Trafik Parklarında bulunan çocuklara özel mini araç pistleri, trafik ışıkları ve yol işaretleriyle gerçek bir trafik simülasyonu sunuluyor. Çocuklar bu alanda eğlenirken aynı zamanda trafik kurallarını eğlenerek öğreniyor. Ayrıca oyun parkurlarında serbestçe koşup eğlenebilen çocuklar için hazırlanan alanlar, yaz mevsiminin sıcak günlerini renkli anlara dönüştürüyor. Bir tarafta çocuklar mini araçlarıyla trafik pistinde dolaşırken, diğer tarafta aileler parkların içinde bulunan Kafe Meram'da ya da yeşil alanlarda oturup çaylarını yudumluyor, huzurlu sohbetlerle günün yorgunluğunu geride bırakıyor. Özellikle hafta sonları, park alanları adeta bir festival havasına bürünüyor. Neşe ve eğlenceyi buluşturan Berlika ve Yeniyol Trafik Parkları ailesiyle huzur dolu vakit geçirmek isteyenlerin şehirdeki en önemli adresleri olarak yüzlerce kişiyi en güzel şekilde ağırlıyor. Berlika Trafik Parkı'nda ayrıca eğitim yılı boyunca 4. sınıflara hayati bir ders olan 'trafik eğitimleri' verilmesi yatırımın önemini bir kat daha artıyor.

"Meram'ın trafik parkları sosyal hayatı renklendiriyor"

Parklar yalnızca çocuklara yönelik bir eğlence alanı olmanın ötesinde, ailelerin birlikte zaman geçirmesine imkan tanıyan sosyal mekanlar olarak da ön plana çıkıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, her iki trafik parkının gördüğü yoğun ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Kavuş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu parklarımızda hem çocuklarımız mutlu oluyor hem de aileler güzel vakit geçirme imkanı buluyor. Trafik eğitimiyle eğlenceyi bir araya getirdik. Ailelerimiz burada gönül rahatlığıyla çocuklarını izlerken kendileri de huzur buluyor. Berlika ve Yeniyol Trafik Parkları artık sadece birer park değil, Meram'ın sosyal yaşamının merkezlerinden biri haline geldi. Gördüğümüz yoğun ilgiden dolayı son derece mutluyuz. Çocukları ile kaliteli ve nitelikli zaman geçirmek isteyen tüm hemşehrilerimi bu iki özel parka davet ediyorum." - KONYA

Kaynak: İHA

konya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Meram'ın Trafik Parkları Ailelerin Buluşma Noktası Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu Yeni adresi çok sürpriz Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu! Yeni adresi çok sürpriz
Antalya’da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı Antalya'da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
Volkan Demirel, Kerem’in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı Volkan Demirel, Kerem'in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
Halit Yukay’ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı Halit Yukay'ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
Karşıyaka yıllar sonra bir ilki yapacak Karşıyaka yıllar sonra bir ilki yapacak
Denizde büyük panik Feribot kayaya çarptı Denizde büyük panik! Feribot kayaya çarptı
Yolcusunu demir sopa ile kovaladı, polisleri görünce bıçağını boynuna dayadı Yolcusunu demir sopa ile kovaladı, polisleri görünce bıçağını boynuna dayadı

14:03
Sındırgıda’daki depremde yıkılan binayla ilgili soruşturma başlatıldı
Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili soruşturma başlatıldı
13:26
Denizli Devlet Hastanesi’nin tavanı çöktü
Denizli Devlet Hastanesi'nin tavanı çöktü
13:07
Gurbetçilere sınırda ceza şoku: Sen gel 1 ay gez sonra cezayı öde
Gurbetçilere sınırda ceza şoku: Sen gel 1 ay gez sonra cezayı öde
12:00
Uyurken cep telefonuna sızıp 628 bin TL dolandırdılar
Uyurken cep telefonuna sızıp 628 bin TL dolandırdılar
10:37
Japon deprem uzmanından yeni uyarı 3 noktayı işaret etti
Japon deprem uzmanından yeni uyarı! 3 noktayı işaret etti
19:12
Evlilik hazırlığı yapan nişanlı çifti feci kaza ayırdı
Evlilik hazırlığı yapan nişanlı çifti feci kaza ayırdı
18:49
Sane’den büyük tepki: Bu da ne böyle
Sane'den büyük tepki: Bu da ne böyle?
18:46
Çanakkale’de çıkan yangın ormana sıçradı
Çanakkale'de çıkan yangın ormana sıçradı
18:35
Caner Erkin’in 1. Lig kariyeri de olaylı başladı İlk maçında kırmızı kart gördü
Caner Erkin'in 1. Lig kariyeri de olaylı başladı! İlk maçında kırmızı kart gördü
18:23
İsrail Ordusu Lübnan’ın güneyine saldırdı
İsrail Ordusu Lübnan'ın güneyine saldırdı
18:22
Berke Özer’e dev talip
Berke Özer'e dev talip
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 14:17:33. #7.11#
SON DAKİKA: Meram'ın Trafik Parkları Ailelerin Buluşma Noktası Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.