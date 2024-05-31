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Mereto Dağı eteklerinde düzenlenen çok sesli koro yoğun ilgi gördü

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde farklı okul ve branşlardan bir araya gelen öğretmenlerden oluşan koro, Mereto Dağı eteklerinde sunduğu "Seslerin rengi" adı altında farklı kültür ve dillerden oluşan müzik resitali yoğun ilgi gördü.

Bölgedeki kültürü anlatmak adına çok sesli koro oluşturduklarını belirten Koro ekibinden Sason Anadolu Lisesi Coğrafya Öğretmeni Sema Kilit, farklı dil ve kültürü yansıtan şarkıları seslendirerek vatandaşların beğenine sunduklarını söyledi. Kilit, "Bu ilçeye atandığımda burada öğretmenler ile ilgili etkinliklerin olmadığını düşünmüştüm ama yanıldım. Burada çok güzel etkinlikler yapılıyor. Bu günde bir araya geldiğimiz öğretmenlerimiz ile bir koro oluşturduk. Hem buradaki kültürü anlatmak adına Arapça, Kürtçe, Süryanice, Türkçe ve hatta balkanlara uzanan parçalar seslendirdik. Farklı kültür ve seslerden bir sunum yaptık. Yoğun katılım olduğu için çok mutlu olduk" dedi.

Koro şefi Meryem Taşuçar da, ilçedeki farklı okul ve branşlardan bir araya gelen öğretmenlerden dillerin rengi adı altında çok sesli koro oluşturduklarını belirterek, 3 aydan fazladır emek verdiklerini, koronun beğenilmesi katılımın çok fazla olması kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.

Sason Öğretmenler evi bahçesinde İlçe Milli Eğitim Eğitim Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen "Seslerin rengi" müzik ziyafetinde Azerice, Kürtçe, Lazca ve Ermenice başta olmak üzere birçok dilde şarkılar seslendirildi.