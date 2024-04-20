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Mereto Dağı eteklerindeki öğrencilere doğal ortamda tiyatro eşliğinde diş sağlığı eğitimi

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde bulunan 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerindeki köy okullarını dolaşan seyyar tiyatro ekibi ve beraberinde bulunan alanında uzman ekipler, hem çocukların yüzünü güldürüyor, hemde sağlık eğitimi veriyor.

Sason ilçelerinde çocukların iyi halini desteklemek amacıyla yürütülen 'haydi umutla gülümse' projesi çerçevesinde kurulan seyyar tiyatro ekibi, dağ taş dinlemeden en ücra köylerde eğitim gören çocuklarla buluşarak hem öğretiyor, hemde eğlendirerek yüzlerini güldürüyor. 20 farklı okulda 2 bin öğrenciyle buluşarak öğrencilere öz bakım çantası ve boy cetveli materyalleri dağıtımı yapılarak, çocukların ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme ve bedensel koruma ile ilgili tiyatro gösterimi yaptıklarını belirten seyyar tiyatro grubunun Saha Koordinatörü Murat Işık, amaçlarının en ücra köylerde eğitim gören öğrencilere ulaşarak, yüzlerini güldürmek olduğunu söyledi.

Ekipte yer alan Uygulayıcı Sınıf Öğretmeni Meltem Gizem Tunalı'da, "İki yıldır haydi umuda gülümse projesi dahilinde çocuklarla beraber bedensel koruma modülümüz de ağız ve diş sağlığı, beden temizliği, hijyen ve sağlıklı beslenme gibi konularda etkinlikler yapıyoruz. Öğrencilerle yaptığımız bu etkinlikler çocuklarda hem farkındalık oluşturuyor, hemde tiyatro ekibimiz sayesinde hem bilgilendiriyor, hemde eğlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

Ekipte yer alan emekli diş doktoru Kendine Gülümse Vakfı Başkanı Özlem Bolkan'da "İlkokul çağındaki çocukların iyilik halini desteklemek için bedensel koruma modülü çerçevesinde tiyatro ekibimizle beraber köyleri dolaşarak çocuklarla buluşuyoruz. Amacımız çocuklara ağız ve diş sağlığıyla ilgili sağlıklı beslenmeyle bir farkındalık ve bir bilinç oluşturmak. Çocuklarımızın büyüdüklerinde de çocuk yaşta edindikleri alışkanlıkları sürdürmesi için çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

Tiyatro ekibini ilk defa köylerinde gören öğrencilerde, etkinliği çok beğendiklerini belirterek, bu tür etkinliklerin devamını görmek istediklerini söyledi.