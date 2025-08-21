Merhametli Hakim Frank Caprio, 88 Yaşında Hayatını Kaybetti

ABD'de verdiği adil kararlarla dikkat çeken hakim Frank Caprio, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Dünyanın "en merhametli hakimi" olarak tanınan ABD'li hakim Frank Caprio, 88 yaşında hayatını kaybetti. Verdiği kararlarla adını geniş kitlelere duyuran Caprio'nun Pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Mahkeme video kayıtlarının sosyal medyada yayılmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Caprio, zaman zaman Türk vatandaşlarıyla gülümseten sohbetler de gerçekleştirdi. Mahkeme salonundaki şefkati ve mizahıyla sevilen Caprio'nun 2018-2020 yıllarında yayınlanan "Caught in Providence" adlı programında davalara başkanlık ettiği anlar sosyal medyada milyarlarca kez izlendi.

Caprio'nun en çok izlenen videoları arasında İstanbul'dan Providence'a gelen ve kiralık aracını yanlışlıkla gece park yasağı olan bir yere bırakan Trük vatandaşı ile arasında geçen diyalog olmuştu. Türk vatandaşının yabancı olduğunu ve kuralı bilmediğini anlayan Caprio cezayı düşmüştü.

Caprio, 2023'ün Aralık ayından bu yana kanser ile mücadele ediyordu. - WASHINGTON