Merhum Muhsin Yazıcıoğlu Keş Dağı'nda anılacak - Son Dakika

25 Mart 2019'da içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart günü Keş Dağı'nda düzenlenecek programla anılacak.

İçinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu 25 Mart 2019'da hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart günü Kahramanmaraş'taki Keş Dağı'nda anılacak. Konuyla ilgili bir açıklama yapan BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, "Şehadetinin 13. yıl dönümünde şehit liderimiz Muhsin Başkanımızı ve onunla birlikte hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş'i, dönemin BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ'ı, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı'yı, Belediye Meclis Üyesi adayı Murat Çetinkaya'yı ve pilot Kaya İstektepe'yi rahmetle yad edeceğiz inşallah" dedi.

25 Mart günü Yazıcıoğlu'nun Ankara'da kabri başında ve Türkiye genelinde anma programlarının yapılacağını açıklayan İspir, "Bir anma programı da Alperen Ocakları Vakfı Arama Kurtarma Teşkilatı'nın da katılımları ile Muhsin Başkanımızın şehit edildiği Keş Dağı'nda gerçekleştireceğiz. Kahramanmaraş bölgeden ve komşu illerimizden il, ilçe başkanları, partililerimiz ve ocaklı arkadaşlarımızın katılacağı programda helikopterin düştüğü yere bir tırmanış gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Programımızı tırmanıştan sonra Keş Dağı'nın eteğindeki son köy olan Kızılöz köyü civarında kuracağımız çadırda Kur'an okuyarak sonlandıracağız inşallah" ifadelerini kullandı. - ANKARA