Merhum Osman Günal'ın çocuklarından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne bağış - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Merhum Osman Günal'ın çocuklarından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne bağış

Merhum Osman Günal\'ın çocuklarından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi\'ne bağış

Osman Günal'ın çocukları tarafından yapılan bağışlarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne 4 adet laringoskop seti, 10 adet pulseoksimetre, 4 adet ateş ölçer, 1 adet nabulizatör, 1 adet spirometre cihazı ve fotokopi cihazı teslim edildi.

09.07.2024 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merhum Osman Günal'ın çocukları tarafından yapılan bağışlarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nin sağlık hizmetlerine katkı sağlandı.

Bağış kapsamında hastaneye 4 adet laringoskop seti, 10 adet pulseoksimetre, 4 adet ateş ölçer, 1 adet nabulizatör ve 1 adet solunum fonksiyon testinde (SFT) kullanılan spirometre cihazı ve evrak işlerinde kullanılmak üzere fotokopi cihazı teslim edildi. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Sağlığında da yardımlarını bizden esirgemeyen merhum Osman Günal amcamızın çocukları babaları adına hastanemize 4 adet laringoskop seti,10 adet pulseoksimetre, 4 adet ateş ölçer, 1 adet nabulizatör ve 1 adet solunum fonksiyon testinde (SFT) kullanılan spirometre cihazları bağışında bulunmuşlardır. Bir çok kişinin tedavisinde faydalı olacak bağışları için çok teşekkür eder merhum Osman amcamıza Allah'tan rahmet dileriz. Ayrıca hastanemize evrak işlerinde kullanılmak üzere fotokopi cihazı bağışlayan Dünya Emin Kurban'a da teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi, Hastane, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Merhum Osman Günal'ın çocuklarından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne bağış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:34 Hamas’ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi Hamas'ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi
13:40 Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi
13:13 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
12:19 Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem
11:37 Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ’ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ'ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı
14:18 Konu: Fikstür çekimi Mehmet Büyükekşi’ye tepkiler çığ gibi Konu: Fikstür çekimi! Mehmet Büyükekşi'ye tepkiler çığ gibi
14:06 Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi
13:26 Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için Rennes ile temasa geçti Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için Rennes ile temasa geçti
12:51 Bu kez medya sektöründen değil Rasim Ozan’dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı Bu kez medya sektöründen değil! Rasim Ozan'dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı
12:07 Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı! Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler
11:38 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti! Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş
11:26 Dilan ve Engin Polat’ın iddianamesi iade edildi Dilan ve Engin Polat'ın iddianamesi iade edildi
11:24 Zorla mı evlendirdiler Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı Zorla mı evlendirdiler? Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı
10:56 Sinan Ateş’in annesine yapılanlar Ayşe Ateş’i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler Sinan Ateş'in annesine yapılanlar Ayşe Ateş'i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 14:46:46. #1.12#
SON DAKİKA: Merhum Osman Günal'ın çocuklarından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne bağış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement