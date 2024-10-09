Meriç Kaymakamı yangınla mücadele edenlere teşekkür belgesi verdi - Son Dakika
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Meriç Kaymakamı yangınla mücadele edenlere teşekkür belgesi verdi

Meriç Kaymakamı yangınla mücadele edenlere teşekkür belgesi verdi

Edirne'nin Meriç ilçesindeki köylerde çıkan orman yangınlarının söndürülmesinde özveri gösteren kurum yetkililerine Kaymakam Fuat Sözer tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

09.10.2024 17:52  Güncelleme: 18:01
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Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı köylerde çıkan orman yangınların söndürülmesinde yoğun çaba gösteren kurumların yetkililerine, Kaymakam Fuat Sözer tarafından teşekkür belgesi verildi.

Meriç Kaymakamı Fuat Sözer, Meriç Belediye Başkanı Yunus Atay'ı, Subaşı Belediye Başkanı Göksel Tüfekçi'yi, Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay'ı, kurum amirleri ile personellerini ve muhtarları, ilçe genelinde meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına katılarak yangınların büyümesinin önüne geçilmesinde, can ve mal kayıplarının yaşanmamasında gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı başarı ve teşekkür belgesi ile taltif ederek, çalışma hayatları boyunca başarılarının devamını diledi.

Meriç ilçesine bağlı Büyükaltıağaç köyünde Ağustos ayında bir tarlada başlayan anız yangını, ormanlık alana sıçramıştı. Kısa sürede büyüyen alevler geceyi aydınlatırken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın fazla büyümeden söndürülmüştü.

İlçeye bağlı Saatağacı köyünde ormanlık alanda Temmuz ayında çıkan orman yangını ise Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, arazözler, helikopter, yangın söndürme uçağıyla havadan ve karadan müdahale edilerek söndürülmüştü. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Meriç Kaymakamı yangınla mücadele edenlere teşekkür belgesi verdi - Son Dakika

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