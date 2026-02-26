Edirne'de Meriç Nehri Seddesi Patladı, Yol Kapanma Tehlikesi ile Karşı Karşıya

(EDİRNE-MERİÇ) - Edirne'de yağmur yağışları ve Bulgaristan'ın baraj kapaklarını açması sonucu Meriç Nehri'nin taşmasıyla Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesi yakınlarında patlayan sedde, karayolunu tehdit ediyor.
Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay, Küplü-Adasarhanlı arasındaki karayolunun su seviyesinin yükselmesinden dolayı kapanma riskine karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Altay, "Şu anda kontrollü geçiş sağlanıyor ama ilerleyen saatlerde bu yolun kapanma durumu var." diye konuştu.
