Edirne'de Meriç Nehri Seddesi Patladı, Yol Kapanma Tehlikesi ile Karşı Karşıya

26.02.2026 01:21  Güncelleme: 09:56
Edirne'de etkili olan yağmur ve Bulgaristan'daki barajların kapaklarının açılması sonucu Meriç Nehri taşarak Küplü beldesindeki karayolunu tehdit ediyor. Belediye Başkanı Gökmen Altay, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

(EDİRNE-MERİÇ) - Edirne'de yağmur yağışları ve Bulgaristan'ın baraj kapaklarını açması sonucu Meriç Nehri'nin taşmasıyla Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesi yakınlarında patlayan sedde, karayolunu tehdit ediyor.

Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay, Küplü-Adasarhanlı arasındaki karayolunun su seviyesinin yükselmesinden dolayı kapanma riskine karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Altay, "Şu anda kontrollü geçiş sağlanıyor ama ilerleyen saatlerde bu yolun kapanma durumu var." diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Bulgaristan, Meriç Nehri, Hava Durumu, Doğal Afet, Edirne, Altay, Küplü, Yerel, Son Dakika

