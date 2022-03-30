Merinos ırkı koç 12 bin 500 liradan satıldı - Son Dakika
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Merinos ırkı koç 12 bin 500 liradan satıldı

30.03.2022 00:57
Merinos ırkı koç 12 bin 500 liradan satıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Koyunculuk Araştırma Enstitüsünde gerçekleştirilen damızlık müzayedesinde satışa çıkarılan 149 koçtan 1 tanesi 12 bin 500 liradan alıcı buldu"Biyometri ve Genetik", "Döllenme ve Suni Tohumlama", "Hayvan Yetiştirme ve Islahı", "Yemler ve Hayvan Besleme",...

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Koyunculuk Araştırma Enstitüsünde gerçekleştirilen damızlık müzayedesinde satışa çıkarılan 149 koçtan 1 tanesi 12 bin 500 liradan alıcı buldu

"Biyometri ve Genetik", "Döllenme ve Suni Tohumlama", "Hayvan Yetiştirme ve Islahı", "Yemler ve Hayvan Besleme", "Su Ürünleri", "Tarım Ekonomisi Araştırmaları", "Üretim ve İşletme" bölümleriyle çalışmalarını sürdüren enstitü, araştırma faaliyetlerinin dışında yetiştiricilerin damızlık ihtiyacını da karşılıyor. Her yılda düzenlenen geleneksel damızlık müzayedesinde, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yetiştiriciler, yerli ve milli ırk olan "Karacabey Merinosu"nu alabilmek için adeta birbirleriyle yarışıyor. Açık arttırmaya 8 bin 850 lira ile açılış ile başlarken Türkiye'nin her bölgesinden gelen çiftçiler kıran kırana kaliteli ırkı almak için yarıştılar. İlk koç 11 bin 500 liradan satıldı. 1935 yılında Merinos Yetiştirme Çiftliği adıyla kurulan ve yıllar içinde farklı isimlerle hizmet veren Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nün, bünyesinde yetiştirdiği, et verimi yüksek merinos ve Bandırma ırkı koçları açık artırma usulüyle satışına ülkenin birçok yerinden yetiştirici geldi.

Bu yılın satışında 149 damızlık koç ve erkek toklu, çok sayıda yetiştiricinin katılımıyla gerçekleştirilen açık artırmada büyük ilgi gördü. Satışa gelenlere Kavurma ve pilav ikramında bulunuldu. - BALIKESİR

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Araştırma, Balıkesir, Damızlık, Genetik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Merinos ırkı koç 12 bin 500 liradan satıldı - Son Dakika


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