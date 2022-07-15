Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, Vali Epcim'i ziyaret etti - Son Dakika
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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, Vali Epcim'i ziyaret etti

15.07.2022 16:00
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, Vali Epcim'i ziyaret etti

Merkez Bankası Başkanı ve önceki dönem Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Merkez Bankası Başkanı ve önceki dönem Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Başkan Kavcıoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında milletvekili olduğu memleketi Bayburt'ta, milletin demokrasi zaferinin altıncı yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Bayburt'a geldi. Programına Valilik ziyareti ile başlayan Başkan Kavcıoğlu, burada Vali Cüneyt Epcim tarafından karşılandı. Başkan Kavcıoğlu, ziyareti anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından beraberindekilerle Valilik Makamı'na geçti.

Burada yaptığı açıklamada Bayburt'ta bulunmaktan ve Vali Epcim'i ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu kaydeden Başkan Kavcıoğlu, "Bayram vesilesiyle sıla-i rahim yapalım, Bayburt'u ziyaret edelim dedik ve Bayburt'tayız. Tabi önemli bir gün. Bugün aynı zamanda 15 Temmuz'un da sene-i devriyesi. Dolayısıyla hem bayram hem 15 Temmuz'un sene-i devriyesinde Bayburt'ta bulunmak çok daha anlamlı bizim için." diye konuştu.

Vali Epcim ise Merkez Bankası Başkanı ve önceki dönem Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu'nu Bayburt Valiliği'nde ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Kavcıoğlu'nun Bayburt'a geçmişte çok büyük hizmetleri olduğunu aktaran Vali Epcim, şu anda da Merkez Bankası Başkanı olarak çok kritik bir dönemde önemli bir görev üstlendiğini kaydetti.

Vali Epcim, Başkan Kavcıoğlu'na hoş geldiniz diyere, "Birlikte çok güzel büyük işler yapacağınızı düşünüyoruz." İfadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından Vali Epcim tarafından Başkan Kavcıoğlu'na Bayburt Kalesi surları üzerinde yer alan orijinal çini motifi hediye edildi.

Ziyaret Bayburt Valiliği önünde çektirilen toplu fotoğrafla sona erdi. - BAYBURT

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Kaynak: İHA

Merkez Bankası, Cüneyt Epcim, Milletvekili, Bayburt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, Vali Epcim'i ziyaret etti - Son Dakika

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