Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü YÖKDİL sınavı mesaisi yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü YÖKDİL sınavı mesaisi yapacak

07.03.2022 15:49
Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü YÖKDİL sınavı mesaisi yapacak

Afyonkarahisar Valiliği Nüfus ve Vatandaşlı İşleri İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 13 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek YÖKDİL bir sınavı için Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün mesai yapacağı kaydedildi.

Afyonkarahisar Valiliği Nüfus ve Vatandaşlı İşleri İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 13 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek YÖKDİL bir sınavı için Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün mesai yapacağı kaydedildi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Yükseköğrenim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL) 13 Mart Pazar günü gerçekleştirileceği ifade edildi. Açıklamada, "Sınava katılacak adaylardan, nüfus cüzdanını veya T.C. kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adayların, nüfus müdürlüklerine başvurarak sınav giriş belgesi ile bir adet fotoğrafı yanında olan adaylara yeni kart düzenleninceye kadar geçerli fotoğraflı, imzalı, mühürlü barkodlu, karekodlu geçici kimlik belgesi verilecektir. Belgenin düzenlenebilmesi ve MERNİS nüfus bilgilerinde sorun olan adayların bilgi güncelleme işlemlerinin yapılabilmesi için 13 Mart Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünün açık olacaktır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
AK Parti İlçe Danışma Meclisi toplantıları sona erdi AK Parti İlçe Danışma Meclisi toplantıları sona erdi 'Değerli ve Güçlü Kadın' semineri verildi 'Değerli ve Güçlü Kadın' semineri verildi

Hisarcık, YÖKDİL, Pazar, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü YÖKDİL sınavı mesaisi yapacak - Son Dakika


Son Dakika
15:47 Danıştay, hukuka aykırı buldu, Kanal İstanbul kapsamındaki ihale iptal edildi!
15:35 Evinin duvarında bulduğu tozlu sandıkta "Açmayın" notu yazmasına rağmen sandığı açtı
15:31 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Bizim bayrağımızda kan yoktur ve olmayacak!
15:28 Kadın muhtarlarla buluşan İmamoğlu manşeti verdi: Kadınlar İBB Başkanı'na diz çöktürttü
15:27 Fenerbahçe derbisinde kalp krizi geçirmişti, son yolculuğuna uğurlandı!
15:23 Son dakika: Bakan Nebati'den stokçuluk yapanlara sert uyarı: Bunun altında kalırsınız
15:18 Kremlin, savaşı durdurmak için öne sürdüğü 4 koşulu açıkladı: İşte o 4 madde!
15:05 Son Dakika: Şaşırtan ayrılık! Teknik direktör Nestor El Maestro, Göztepe'den gitti
15:05 Adalet Bakanı Bozdağ: Stokçulukla ilgili yeni düzenleme geliyor
14:31 Rusya, dost olmayan ülkeleri sıraladı! Aralarında Türkiye var mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 15:55:37. #1.13#
SON DAKİKA: Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü YÖKDİL sınavı mesaisi yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement