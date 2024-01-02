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Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Altındere Mahalle sakinleri ile buluştu - Son Dakika
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Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Altındere Mahalle sakinleri ile buluştu

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Altındere Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar ile yeni yılın ilk gününde bir araya geldi. Başkan Doğan, yapılan ve yapılacak olan projeler ile hizmetler hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, hemşehrilerinin fikirlerini önemsediklerini ve ilçeyi ortak akıl ile geliştirip güzelleştireceklerini belirtti. Altındere Mahallesi sakinleri, Başkan Doğan'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Altındere Mahalle sakinleri ile buluştu
02.01.2024 - 16:04,
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Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Altındere Mahalle sakinleri ile yeni yılın ilk gününde bir araya geldi. Başkan Doğan, "Hemşehrilerimizi her zaman dinleyecek, ilçemizi ortak akıl ile geliştirip güzelleştireceğiz" dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, hemşehrileri ile buluşmaya devam ediyor. Başkan Doğan, bu kez de Altındere Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar ile bir araya geldi. 2024 yılının ilk gününde mahalle sakinleri ile buluşan Doğan, yapılan ve yapılacak olan projeler ile hizmetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Altındereliler, Başkan Doğan'a gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı teşekkür etti.

"HEMŞEHRİLERİMİZ İLE HEP BİR ARADA OLACAĞIZ"

Amaçlarının her zaman vatandaşa ve ilçeye en iyi şekilde hizmet etmek olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Altındere Mahallesi sakinlerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Doğan, "İlçemizi ortak akıl ile birlikte geliştiriyor ve güzelleştiriyoruz. Her zaman hemşehrilerimizin fikirleri ve görüşleri bizim için çok kıymetli oldu. Tüm mahallelerimize en iyi şekilde hizmet götürmek için gayret ediyoruz. Güler yüzlü karşılamanızdan ve misafirperverliğinizden dolayı Altındere Mahallesi sakinlerine teşekkür ediyorum. Yeni yılın sağlık, mutluluk, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Altındere Mahalle sakinleri ile buluştu - Son Dakika
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