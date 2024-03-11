Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan\'dan Ramazan Ayı Mesajı

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Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Ramazan Ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ramazan ayını karşılamamanın mutluluğunun ve huzurunun yaşandığını dile getiren Doğan, "Ramazan Ayı, gönül kapılarımızın açıldığı, dil, din, ırk, zengin-fakir, genç-ihtiyar, kadın-erkek ayrımı yapmadan insanların birbirlerine daha fazla sevgi ve saygıyla baktıkları bir aydır" dedi.

Ramazan ayında birlik ve yardımlaşma duygularının egemen olduğunu, bu yönüyle beraberliğin ve kardeşliğin güçlenmesine büyük katkı sağladığını belirten Başkan Doğan, "Birlikteliğin, bereketin ve dayanışmanın vücut bulduğu mübarek Ramazan ayını karşılamanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Dinimizce on bir ayın sultanı kabul edilen Ramazan Ayı, gönül kapılarımızın açıldığı, dil, din, ırk, zengin-fakir, genç-ihtiyar, kadın-erkek ayrımı yapmadan insanların birbirlerine daha fazla sevgi ve saygıyla baktıkları bir aydır. Dini ve insani duyguların daha da yoğunlaştığı, maddi ve manevi sayısız güzelliklerin yaşandığı bu mübarek ayı iyi ve güzel davranışları artırarak en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Bu duygu ve düşünceler ile başta değerli Merkezefendi'li hemşehrilerimin olmak üzere Denizli'mizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan ayını en içten dileklerimle kutluyor, tüm hemşehrilerimize hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi. - DENİZLİ