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Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan Regaip Kandili'ni kutladı - Son Dakika
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Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan Regaip Kandili'ni kutladı

Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, İslam aleminin kandilini kutladı. Başkan Doğan, bu anlamlı günde sevgi ve gönül huzuru ortamının kurulmasına, kardeşlik ve birliğin güçlenmesine gayret gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan Regaip Kandili\'ni kutladı
10.01.2024 - 17:56,  Güncelleme: 17:59
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Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Bu anlamlı günde bizler de sevgi ve gönül huzuru ortamının kurulmasına, kardeşlik ve birliğin güçlenmesine gayret göstermeliyiz" dedi.

Regaip Kandili sebebiyle bir mesaj yayımlayan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, İslam aleminin kandilini kutladı. Regaip Kandili'nin barış, huzur ve adaletli günlerin başlangıcına vesile olmasını temenni eden Başkan Doğan, "Dostluk, kardeşlik, dayanışma, paylaşma, refah ve birlik, beraberlik duygularımızın daha da öne çıktığı, manevi dünyamızda önemli bir yeri bulunan Regaip Kandili kutsal, önemli ve özel bir gecedir. Bir kez daha Regaip Kandili'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günde bizler de sevgi ve gönül huzuru ortamının kurulmasına, kardeşlik ve birliğin güçlenmesine gayret göstermeliyiz. Bu duygu ve düşünceler ile Tüm İslam aleminin, Merkezefendili ve Denizlili hemşerilerimin Regaip Kandili'ni kutluyor, barış, huzur, sağlık, mutlu ve adaletli günlerin başlangıcına vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan Regaip Kandili'ni kutladı - Son Dakika


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