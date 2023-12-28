Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Şirinköy Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Şirinköy Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Başkan Doğan, "Sizlerin hem görüşünü dinlemeye hem de sohbet etmeye geldik. Mahallemizi, ilçemizi ortak akıl ile yürütmeye devam edeceğiz" dedi.

Her fırsatta esnaf ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, hemşehrileri ile buluşmaya devam ediyor. Başkan Doğan, bu kez de Şirinköy Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar ile bir araya geldi. Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Hüdai Tirit, Plan ve Proje Müdürü Bedrettin Furkan Büyükpamukçu ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ali Beceren de Başkan Doğan'a eşlik etti.

Şirinköylülerin görüşlerini dinleyen Başkan Doğan, yapılan ve yapılacak projeler ile hizmetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

"AMACIMIZ VATANDAŞA VE İLÇEYE EN İYİ ŞEKİLDE HİZMET ETMEK"

Amaçlarının her zaman vatandaşa ve ilçeye en iyi şekilde hizmet etmek olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Şirinköy Mahallesi sakinlerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Doğan, "Göreve geldiğimiz tarihten itibaren ilçemizi ortak akıl ile birlikte geliştiriyor ve güzelleştiriyoruz. Her zaman hemşehrilerimizin fikirleri ve görüşleri bizim için çok kıymetli. Tüm mahallelerimize en iyi şekilde hizmet götürmek için gayret ediyoruz. Güler yüzlü karşılamanızdan ve misafirperverliğinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.