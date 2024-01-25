Merkezefendi Belediyesi Alzheimer Hastaları için Dijital Uygulamalar Semineri Düzenliyor

Merkezefendi Belediyesi, Alzheimer rahatsızlığı ve dijital uygulamalar konusunda farkındalığın oluşması için 26 Ocak Cuma günü saat 14.00'te bir seminer düzenleyecek.

Denizli'nin ilk Alzheimer Yaşam Merkezi'ni ilçeye kazandıran Merkezefendi Belediyesi çalışmalarına devam ediyor. Alzheimer rahatsızlığı bulunan büyüklerin sosyal hayata katılımına katkı sağlayan, ailelerine de destek veren Merkezefendi Belediyesi tarafından 26 Ocak Cuma günü saat 14.00'te Alzheimer Yaşam Merkezi'nde 'Alzheimer Hastalarında Kullanılan Dijital Uygulamalar' konulu bir seminer düzenlenecek.

Doç. Dr. Arzum Işıtan'ın konuşmacı olarak katılacağı seminerde, Alzheimer hastalarının ve bakımını yapan kişilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik Alzheimer hastalarında kullanılan dijital uygulamalar ve mobil programlar ele alınacak.